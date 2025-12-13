Госкомпания «Роснано» обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании со своих бывших руководителей 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, в рамках которого планировалось запустить уникальное производство магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Как сообщили ТАСС в пресс-службе истца, речь идет о периоде с 2011 по 2020 годы.

В качестве ответчиков по исковым требованиям указаны лица, которые в это десятилетие несли ответственность за одобрение и реализацию проекта Crocus.

Представители «Роснано» подчеркнули, что подача иска является лишь частью «планомерной работы» госкомпании по восстановлению ее собственного капитала, прав и репутации, и поблагодарили надзорные и правоохранительные ведомства за плотное сотрудничество.

«Мы продолжим отстаивать и защищать интересы и права “Роснано” как в досудебном порядке, так и в рамках уголовных дел или в гражданском и арбитражном судопроизводстве», — заявил директор госкомпании по особым поручениям Евгений Фролов.

По его словам, уже на начальном этапе реализации Crocus в 2011 году члены правления и кураторы проигнорировали технологические риски и не предусмотрели механизмы защиты прав компании и государства, а в последующие девять лет — выделяли на этот проект денежные средства госкомпании в нарушение ее нормативных актов об инвестировании.

Crocus приносил только убытки, оставался непривлекательным для инвесторов и систематически отставал от поставленных сроков выполнения отдельных его этапов. Несмотря на это, подчеркнул Фролов, объемы его финансирования бесконтрольно раздувались, а выделяемые средства уходили «сторонним юрлицам, в том числе с иностранным участием».

В результате поставленная цель — запустить уникальное для России производство памяти MRAM — так и не была достигнута, а львиная доля вложенных в это средств госкомпании оказалась безвозвратно потеряна.

MRAM — память с произвольным доступом, которая хранит информацию даже при отключении питания и не изнашивается. Ее главные преимущества — высокая скорость записи / чтения (сравнимая с RAM и превышающая флеш-память в 500 раз), длительное хранение данных (более 20 лет при температуре до 125 °C), неограниченное число циклов перезаписи, широкий температурный диапазон. По мере развития технологии открываются широкие перспективы для ее применения в самых разных областях — в первую очередь в аэрокосмической, автомобильной, финансовом и промышленном секторе, оборонной промышленности и сегменте корпоративных систем хранения данных.

По словам Фролова, анализ расходов на Crocus был проведен в рамках «антикризисной программы» госкомпании по выявлению «недобросовестных инвестиционных решений и финансовых операций», а также реализованных с «явными нарушениями» проектов.

В апреле 2024 года Александр Хинштейн, который тогда возглавлял думский комитет по информационной политике, сообщил о предъявлении обвинений в хищении 1,676 млрд рублей из «Роснано». Фигурантами соответствующего уголовного дела стали бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, экс-глава «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец.

Следствие установило, что средства из госкомпании вывели по сложной схеме через специально созданный кипрский фонд. Рапопорт и Киселев были объявлены в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, московский суд заочно арестовал обоих в августе 2024 года.

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, на период работы которого пришлись все выявленные нарушения, не получил в уголовном деле никакого процессуального статуса. Осенью 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал экстрадировать экс-топ-менеджера в Россию.

В январе 2025 года депутаты нижней палаты парламента Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили СКР проверить Чубайса на преступления, а Генпрокуратуру — предоставить данные о возбужденных в отношении него уголовных делах.

Картаполов заявил RTVI, что деятельность экс-главы «Роснано» могла подорвать финансовые возможности России, в результате чего страна недосчиталась денег, которые «были бы очень нужны в зоне специальной военной операции».