В день теракта в «Крокус Сити Холле» работающая там женщина-кассир нелегально продала билет на концерт группы «Пикник» одному из террористов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Второго Западного окружного военного суда по этому делу. Источник агентства утверждает, что это была Изольда Кукушкина — широко известная среди фанатов футбола перекупщица.

Кассиршу допрашивали на суде в качестве потерпевшей и свидетельницы. Она сообщила, что 22 марта 2024 года — в день теракта — с рук и за наличные продала одному из обвиняемых билет на концерт и даже лично проводила его до концертного зала.

По ее словам, сначала они с покупателем билета договорились встретиться в кафе «Шоколадница». Незадолго до 19:30 она подошла к кассам и сообщила мужчине, что интересующий его билет — во второй ряд вип-партера — можно купить за 7 тысяч рублей. Он не стал переводить ей деньги через мобильное приложение банка, а снял в банкомате и отдал наличными.

По словам собеседника ТАСС, Кукушкина опознала террориста, когда в теленовостях показали кадры задержания подозреваемых в брянском лесу. В ее показаниях, оглашенных на суде, говорится, что она обратилась в правоохранительные органы сразу же, как только поняла, кем был покупатель билета.

Агентство напоминает, что предварительную разведку на месте теракта проводил один из исполнителей — Шамсидин Фаридуни. На суде стало известно, что он приехал в «Крокус Сити Холл» за несколько часов до начала концерта «Пикника».

Процесс по делу о теракте стартовал 4 августа, он идет в закрытом режиме по ходатайству обвинения и представителей потерпевших. Процесс ведет Второй Западный окружной военный суд, но заседания проходят в выездном режиме в здании Мосгорсуда.

Как сообщала корреспонденту RTVI представляющая интересы потерпевших адвокат Людмила Айвар, непосредственные исполнители теракта — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — признали себя виновными и выразили раскаяние. Она назвала «кощунством» и «издевательством над потерпевшими» слова террористов о сострадании и «искреннем сочувствии».

Еще пятеро подсудимых категорически отказались признать вину. Они настаивают на том, что переводили деньги в помощь нуждающимся, не подозревая об истинной цели финансирования. Остальные фигуранты сознались, но не в тех преступлениях, которые им вменяет следствие.

«О том, что они готовили террористический акт, участвовали в незаконном формировании, они якобы не знали. Те, кто признал себя виновными частично, заявили, что они переводили деньги, сдавали квартиры, продавали машины, но не знали о том, что участвуют в совершении террористического акта», — пояснила Айвар.

Один из фигурантов — Умеджон Солиев, подозреваемый в поставке оружия исполнителям, — объявил о намерении разослать потерпевшим по 1 тысяче рублей, чтобы на этом основании ходатайствовать о смягчении меры наказания. При этом Айвар сообщала RTVI, что многие потерпевшие решили не подавать гражданские иски о компенсациях, поскольку «с этих людей [подсудимых] взять нечего». По ее словам, террористы получили за нападение денежные вознаграждения — «но это было не более 1 млн рублей».

Также на заседаниях суда была оглашена информация о том, что исполнители теракта в «Крокусе» запаслись боевыми гранатами для другого нападения, которое планировали осуществить следующим.