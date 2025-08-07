Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев, которого следствие считает поставщиком оружия непосредственным исполнителям, готов выплатить компенсации потерпевшим в расчете на смягчение приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката 130 потерпевших Ксению Трунову.

По ее словам, в ходе судебного заседания «прозвучало предупреждение» о том, что от имени Солиева потерпевшим «вне зависимости от их желания» будут рассылаться по почте деньги, за которые он впоследствии предъявит суду квитанции с целью добиться менее жесткого наказания.

Трунова от имени своих клиентов назвала это «неэтичной уловкой», «имитацией заглаживания вины» и попыткой «создания искусственных смягчающих обстоятельств», поскольку речь идет о «ничтожных по отношению к характеру причиненного вреда и глубине страданий потерпевших» суммах, не соответствующих «характеру и тяжести общественно опасных последствий» теракта.

Ранее стало известно, что Солиев собирается перевести 127 потерпевшим по 1 тысяче рублей, потратив на это в общей сложности менее 130 тысяч рублей.

Кроме того, напомнила адвокат, частичное возмещение ущерба в любом случае не является смягчающим обстоятельством. По ее словам, потерпевшие намерены «добиваться в суде вынесения наиболее жесткого, сурового и справедливого приговора для исполнителей террористического акта и их подельников».

Из материалов уголовного дела следует, что Солиев, которого участники теракта называли Мухаммадом, возглавлял действующую на российской территории ячейку террористической организации и обеспечил исполнителей огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и самими такими устройствами.

Ранее ТАСС сообщал, что оружие для совершения теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» было привезено из Дагестана в Mitsubishi со специально оборудованным тайником. По данным следствия, сообщники террористов из Дагестана Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев добыли три автомата Калашникова, пистолет Макарова и более 1380 патронов.

Гадоев привез все это в лес на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД и переложил в схрон, место для которого ему указали предполагаемые исполнители теракта Шамсидино Фаридуни и Далержон Мирзоев. Впоследствии Фаридуни забрал оружие и боеприпасы, положил в свой Renault и отвез на съемную квартиру в красногорской деревне Путилково, где хранил до нападения на концертный зал.

Суд над фигурантами дела о теракте, выделенного в отдельное производство, начался в Москве 4 август. В первый день процесса стало известно, что четверо подсудимых, которых обвинение считает непосредственными исполнителями теракта, признали себя виновными, пятеро подсудимых категорически отказались это сделать, а остальные сознались в том, что им не вменяли.