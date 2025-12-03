Казахстан готов остановить транзит российской нефти через свою территорию, опасаясь санкций. Решение о закрытии транзита зависит от разъяснений, которые Казахстан планирует получить от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). В случае остановки транзита пострадает «Роснефть», которая через территорию страны поставляет в Китай 10 млн тонн нефти в год, а также сам Казахстан, остановив крупный НПЗ и потеряв $150 млн транзитных платежей в год.

Сколько нефти идет из России в Китай через Казахстан

В настоящий момент “Роснефть”, согласно обновленному в 2023 году межправительственному соглашению с Казахстаном, поставляет в Китай по трубопроводу Атасу-Алашанькоу 10 млн тонн в год с месторождений в Западной Сибири. Соглашение действует в течение 10 лет до 2034 года при стабильном тарифе, который составляет около 15 долларов за тонну нефти. По итогам 2024 года объем прокачки нефти по этому маршруту составил 11,2 млн тонн, из которых только 1,2 млн тонн это собственно казахстанская нефть.

Больше того, летом этого года Россия по просьбе Китая заявила о возможности увеличить объем транзита еще на 2,5 млн тонн в год.

«Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки, но для этого надо провести определенные технологические решения», — заявил вице-премьер правительства России Александр Новак.

В свою очередь казахстанская сторона не возражала против такого увеличения объемов поставок, поскольку казахстанско-китайский нефтепровод Атасу-Алашанькоу в настоящее время загружен лишь на 50% .

При номинальной мощности в 20 млн тонн нефти в год объем прокачки по нему в последние годы был на уровне 10-12 млн тонн нефти. Единственным вопросом были технические проблемы, связанные с модернизацией участка трубопровода, проходящего по территории России до границы с Казахстаном.

«Роснефть» под санкциями

«На наших нефтепроводной и газопроводной системах, которые направлены в сторону Китая, идет постоянное совершенствование технической инфраструктуры, поэтому увеличение объемов возможно при условии модернизации», — заявил летом этого года первый вице-премьер Роман Скляр.

Эту информацию подтвердил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, по информации которого Астана обсуждает с Москвой возможность увеличения транзита в объеме «от полутора миллионов до двух миллионов в год». «Технические возможности у нас есть», — заявил г-н Аккенженов.

Однако проект возможного расширения, как и сам транзит российской нефти через Казахстан в Китай оказался под вопросом, после того как «Роснефть» попала под санкции.

15 октября Великобритания запретила любое сотрудничество с «Роснефтью». 22 октября OFAC внесло «Роснефть» в санкционный список (SDN-List), заблокировав любые сделки с ней. 23 октября ЕС представил 19-й пакет санкций, включающий полный запрет на транзакции с «Роснефтью».

Реакция Казахстана

Казахстанская госкомпания АО «Казтрансойл», которая является национальным оператором трубопроводной системы Казахстана, заявила, что в настоящее время действующие договорные обязательства продолжают исполняться в полном объеме, транспортировка российской нефти осуществляется по графику, утвержденному Министерством энергетики РК.

В свою очередь, министерство энергетики Казахстана официально направило запрос в OFAC, чтобы получить разъяснения по продолжению работы в условиях санкций. Дальнейшие действия «Казтрансойла» будут определены после получения ответа от OFAC.

Сейчас, как отмечают собеседники RTVI, возможны несколько вариантов развития событий. Самый оптимальный для сторон — OFAC дает разрешение на транзит в виде генеральной лицензии, и все остается в прежнем виде

Источники RTVI в нефтегазовой сфере Казахстана подчеркивают, что на переговорах с представителями США и ЕС, руководство Казахстана “особо подчеркивает, что страна должна соблюдать ранее взятые на себя международные обязательства, и западные партнеры с пониманием относятся к этой позиции». Так как поставки «Роснефти» в Китай регулируются межправительственным соглашением, то теоретически они могут быть выведены из-под ограничений, по крайней мере, США. Но в любом случае, Казахстану и России придется переводить расчеты в национальные валюты без участия западных финансовых институтов.

Второй вариант — это отказ OFAC дать разрешение на транзит. В этом случае Казахстан встанет перед выбором или останавливать и полностью замораживать транзит российской нефти или рисковать тем, что на государственную компанию «Казтрансойл», которая является монополистом трубопроводной системы страны, также могут быть наложены вторичные санкции.

Чем санкции против России грозят Казахстану

Следует отметить, что сам проект транзита российской нефти в Китай через территорию Казахстана является чрезвычайно выгодным не только для России и Китая, но и прежде всего Казахстана, поскольку решает сразу две задачи.

Первая — это доходы от транзита. Казахстан ежегодно получает от поставок «Роснефти» в Китай около $150 млн, причем в случае расширения транзита эта сумма должна вырасти еще порядка на $40 млн.

Вторая причина заключается в структуре самих поставок. Дело в том, что они производятся по принципу swap-операций, в рамках которых «Роснефть» поставляет порядка 6 млн тонн нефти на один из трех имеющихся в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов — Павлодарский НПЗ, а Казахстан со своих месторождений отдает такие же объемы в счет поставок «Роснефти» в Китай.

Это принципиально важно прежде всего для казахстанской стороны, поскольку решает технологическую проблему. Построенный в советское время Павлодарский НПЗ технологически был спроектирован под переработку западносибирской нефти, которая отличается по качеству от казахстанской. Под это был в свое время построен трубопровод ТОН-2, по которому сейчас и идут поставки. Даже если Казахстан решит логистические проблемы, связанные с транспортировкой 6 млн тонн нефти с месторождений, расположенных на западе страны, на север в Павлодар, сам процесс переработки приведет к серьезным технологическим проблемам и потере качества из-за разного химического состава казахской и западносибирской нефти.

«Вообще это, я думаю, нонсенс. Мы вынуждены спрашивать у третьих стран, третьих лиц, которые не имеют никакого отношения к сотрудничеству России, Казахстана и Китая, разрешение сотрудничать и разрешение прокачивать», — заявил RTVI казахстанский эксперт в области ТЭК Олжас Байдильдинов.

По его мнению, если санкции заработают, то «конечно у нас сразу выпадают доходы по транзиту».

«Я думаю не нужно быть даже нефтяником, а просто представить, что если по трубе с пропускной способностью 20 миллионов тонн вы прокачиваете в год только один миллион тонн, как сейчас обстоит дело, то, естественно, никакая экономика у этого нефтепровода не будет биться, и вы будете тратить на содержание больше, чем получаете от транзита. В итоге этот нефтепровод превратится просто в убыточный актив», — сказал эксперт.

По его мнению, теоретически Казахстан может попытаться заместить эти объемы, особенно если учитывать ситуацию с проблемами Каспийского трубопроводного консорциума после украинской атаки, что приведет к сокращению поставок казахской нефти по этому маршруту, но практически это реализовать невозможно.

«У нас нет трубопроводной инфраструктуры для перевалки таких объемов в нефтепровод Атасу-Алашанькоу, а того, чтобы поставлять порядка 6 млн тонн нефти на Павлодар, не выдержит просто сама логистика, потому что у нас нет такого дополнительного большого количества локомотивов, цистерн, да и пропускных способностей железных дорог», — отмечает Олжас Байдильдинов.

При этом он считает, что «не выполнять санкции Казахстан сейчас не готов».

«Практически везде работают госкомпании, и они в той или иной степени должны и придерживаться этого и выполнять», — рассказал он RTVI.