В Казахстане начали блокировать смартфоны, которые не прошли официальную верификацию в стране. Владельцы таких устройств лишены доступа к интернету и сотовой связи. В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана подтвердили блокировку нелегально ввезенных телефонов.

Власти Казахстана объявили о новых правилах регистрации телефонов в феврале 2025 года. Отмечалось, что нововведения направлены на борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования гаджетов.

Главным новшеством стала обязательная верификация мобильных устройств по IMEI-кодам через специальный сайт. По итогам процедуры смартфоны попадают в белый, серый или черный список. В белый вносятся устройства, успешно прошедшие верификацию, в серый — смартфоны, законность ввоза которых требуется подтвердить в течение 30 дней. В черный список попадают нелегально ввезенные, поддельные или украденные устройства.

Новые правила распространяются на смартфоны, ввезенные в Казахстан после 24 марта. С этой даты нововведения должны были вступить в силу, но затем власти республики продлили сроки обязательной верификации еще на два месяца — до 25 мая.

Правила распространяются и на приезжих, которые намерены пользоваться в Казахстане местной сим-картой. Если устройство не верифицировать в течение 30 дней, пользователь не сможет звонить и отправлять сообщения, но ему будет доступно подключение к Wi-Fi. Туристам из России, которые пользуются российской сим-картой в роуминге и не планируют в ближайшем будущем снова приезжать в республику с тем же смартфоном, регистрировать устройство не нужно.

В августе гражданам Казахстана с «серыми» смартфонами начали приходить предупреждения о блокировке устройства и необходимости его верификации. В октябре власти республики начали блокировать IMEI-коды телефонов из черного списка. Как сообщает телеканал 24.kz, в нем содержится 127 тыс. IMEI-кодов.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Ростислав Коняшкин пояснил 5 ноября, что граждане, которые самостоятельно ввезли смартфон в республику из другой страны, могут верифицировать его через соответствующий сервис, предоставив необходимые данные об устройстве.

«С этим проблем нет. Если же речь идет о телефонах, завезенных нелегально, то, действительно, некоторые из них могут быть заблокированы», — цитирует Коняшкина Tengrinews.

По словам вице-министра, такие смартфоны тоже можно легализовать, направив информацию об их приобретении. Если подтвердится, что владелец выезжал из страны в определенный период, гаджет может быть зарегистрирован, после чего им «можно будет спокойно пользоваться», сказал Коняшкин.

Отвечая на вопрос, что будет с телефонами, купленными на маркетплейсах и уже не работающими, вице-премьер напомнил, что власти ранее рекомендовали проверять смартфон перед покупкой по IMEI-коду на сайте kz-imei.kz.