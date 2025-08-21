Астана не будет ограничивать иностранные мессенджеры для продвижения национального, заверило Министерство цифрового развития Казахстана. С 15 сентября все госорганы и компании квазигоссектора страны должны перейти на использование национального мессенджера Aitu. О том, как идет этот процесс — в материале RTVI.

«Распространяемая информация о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и др.) не соответствует действительности», — с таким официальным заявлением выступило казахстанское Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Как следует из сообщения ведомства, продвигаемый казахстанский национальный мессенджер Aitu «не заменяет и не мешает зарубежным мессенджерам в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищенный канал для рабочих процессов в государственном секторе».

Зачем Казахстану суверенный мессенджер

Мессенджер Aitu (что на казахском означает «говорить, рассказывать») разработан казахстанским IT-холдингом BTS Digital, который позиционирует его как национальный SuperApp. Работы по его созданию велись последние несколько лет, и его представили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в декабре 2024 года, когда он посетил инновационную экосистему Astana Hub.

Ранее Министерство цифрового развития заявляло, что «Aitu не является государственным мессенджером», его разработкой и развитием занимается частная компания, а роль министерства «в данном проекте ограничивается функциями заказчика и координатора».

В начале августа 2025 года в Астане прошло совещание по проблемам искусственного интеллекта в котором участвовало в полном составе правительство, а также все руководители казахстанских госорганов и президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении он обозначил девять задач, стоящих перед правительством по развитию цифровизации и искусственного интеллекта. Одной из них был назван перевод всех коммуникаций на «защищенный национальный мессенджер».

«В настоящее время значительная часть делового и служебного взаимодействия, включая передачу персональных данных граждан, происходит через международные мессенджеры. Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения. Такая практика сопряжена с нарушением законодательства о защите персональных данных и утечкой информации за пределы национальной юрисдикции», — заявил Токаев.

Кроме того, президент прямо указал правительству, что недоволен темпом и качеством работы по созданию казахстанского суверенного национального пространства.

«Ранее я уже говорил об ускорении создания единой национальной цифровой экосистемы. Я поручал подготовить необходимую инфраструктуру, разработать законодательную базу и систему сбора данных, а также начать работу по внедрению искусственного интеллекта. Однако ход исполнения этих поручений неудовлетворителен», — сказал Токаев.

Армия перейдет на Aitu до конца года

В течение недели после этого совещания правительство создало «Цифровой штаб по исполнению поручений Главы государства» под руководством премьер-министра страны Олжаса Бектенова. Этой структурой был рассмотрен вопрос масштабного внедрения национального мессенджера Aitu и принято решение о его внедрении во всех государственных органах и организациях квазигоссектора в срок до 15 сентября этого года.

Первым отреагировали казахстанские военные. Минобороны отрапортовало, что «по поручению Президента страны Министерство обороны запускает поэтапный перевод всех армейских подразделений на использование отечественного мессенджера Aitu».

Как указано в официальном сообщении Минобороны Казахстана «до сих пор военные подразделения нередко использовали зарубежные мессенджеры. Однако такие платформы не всегда гарантируют необходимый уровень защиты и могут представлять потенциальные риски».

Поэтому министр обороны Казахстана Даурен Косанов поручил завершить перевод всех подразделений на отечественный мессенджер до конца 2025 года. Переход будет проходить поэтапно, с учетом существующей организационно-штатной структуры армии и действующих каналов связи. Такой подход позволит избежать перебоев в коммуникации и обеспечить плавную интеграцию новой системы.

Предполагается, что в казахстанской армии Aitu будет выполнять сразу несколько функций: оперативный обмен данными между подразделениями, проведение онлайн-совещаний, координация действий в реальном времени, а также хранение и передача документов служебного характера.

Фактически, как считают в казахском Минобороны, речь идет не просто о смене привычного канала связи, а о создании единой экосистемы для цифрового взаимодействия военных структур.

«Использование национальных IT-продуктов — это общемировой тренд, направленный на защиту цифрового суверенитета. Переход Вооруженных сил на Aitu позволит исключить утечки служебных данных и обеспечить необходимый уровень защиты информации служебного пользования», — отметил заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев.

Кого коснется переход на Aitu

Следом за военными о переходе на национальный мессенджер доложили в министерстве по ЧС, а в дальнейшем и другие казахстанские ведомства.

Кроме этого, об открытии в мессенджере официальных каналов уже сообщили пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдыбай и пресс-служба правительства страны.

На фоне аналогичных процессов, происходящих в России, и претензий к работе на ее территории иностранных мессенджеров (WhatsApp, Telegram) со стороны Роскомнадзора, в казахстанском публичном пространстве начали высказываться опасения, что подобный путь для продвижения будет использован и Астаной.

Однако отвечающее за проект Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана выступило с официальным заявлением, где объяснило идеологию создания национального мессенджера.

«Инициатива по внедрению Aitu касается исключительно служебной коммуникации в центральных и местных государственных органах, а также в организациях квазигоссектора. Она необходима для того, чтобы госслужащие могли безопасно обмениваться служебной информацией, предназначенной исключительно для служебного пользования. Цель — повышение уровня информационной безопасности и переход на защищенную цифровую среду», — говорится в официальном заявлении ведомства.

«Чтобы не гоняли по ватсапу оперативные документы»

Как утверждают казахстанские чиновники, «Aitu станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, оперативных уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами». А его преимущество в том, что «все серверы размещены на территории Казахстана, что соответствует требованиям по защите данных и делает систему более надежной для госорганов».

В настоящий момент, по данным Google Play, Aitu скачали более миллиона раз. В App Store приложение имеет рейтинг 4,4 из 5 на основе более 10 тысяч оценок. Точных данных о количестве загрузок на iOS Apple не раскрывает.

«Aitu достаточно легко наберет аудиторию. Потенциал — это все граждане Казахстана. Дело в том, что даже если пересчитать госслужащих, сотрудников компаний квазигоссектора, и, я думаю, к ним присоединяться и бюджетные организации, то есть учителя, врачи и так далее, то это будет примерно 70% населения страны. Кроме того, если госорганы будут общаться с гражданами только в системе Aitu, то его установят и все остальные. Другой вопрос — будет ли он так популярен при частном общении граждан, как WhatsApp, Telegram или будет использоваться лишь только для связи с госорганами, в большей степени будет зависеть от качества самого продукта», — сказал RTVI на условиях анонимности один из высокопоставленных казахстанских чиновников, имеющих отношении к сфере IT.

В свою очередь казахстанское экспертное сообщество достаточно позитивно встретило появление национального мессенджера и решение правительства по переходу на его обязательное использование всех сотрудников госорганов и компаний с госучастием.

«Aitu вводится для того, чтобы главспецы и начупры не гоняли в спешке по ватсапу и телеграму оперативные документы, каждый из которых — паззл в общей картине государственной политики», — написал в своем телеграм-канале казахстанский политолог Газиз Абишев. Он, как и значительная часть казахстанского экспертного сообщества, в целом озабочены проблемой сохранения конфиденциальности национальной чувствительной информации.

«Если кто-то считает, что наше государство желает и способно сканировать отечественные мессенджеры, то почему они отрицают, что мощные зарубежные дипстейты тоже желают и имеют возможность сканировать мессенджеры, выпускаемые в их странах», — полагает Газиз Абишев.

А в таких условиях можно и поступиться, по его мнению, некоторыми элементами приватности. «Ответственные органы, в случае чего, вероятно, смогут получить доступ к перепискам, но разве у честных чиновников есть необходимость скрывать от родного государства переписки, осуществляемые по работе в рабочее время?», — спрашивает казахстанский политолог.