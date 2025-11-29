Казахстан намерен в начале декабря провести масштабные военные учения. В связи с этим все подразделения вооруженных сил страны будут приведены «в высшие степени боевой готовности», говорится в официальном сообщении казахстанского Министерства обороны.

Как следует из пресс-релиза ведомства, такой шаг обусловлен «началом нового учебного года». Подразделения армии Казахстана после сигнала учебной тревоги «совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры».

Казахстанское Минобороны также предупреждает, что во время учений «в целях обеспечения безопасности» возможны временные ограничения дорожного движения. Это связано с тем, что военные будут прибывать к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом».

В то же время Минобороны просит граждан и журналистов не распространять непроверенную информацию, а «опираться только на официальные источники».