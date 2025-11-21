Власти Казахстана приостановили действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Указ президента Касым-Жомарта Токаева от 17 ноября опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики.

«В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» постановляю: 1. Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — сказано в документе.

ДОВСЕ был подписан в Париже в ноябре 1990 года представителями 16 стран-участниц НАТО и шести государств Организации Варшавского договора, включая СССР. Договор вводил для стран-участниц ограничения на численность боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских установок, боевых самолетов и ударных вертолетов. Каждый блок обязался сократить количество военной техники. В 1999 году обновленную версию ДОВСЕ ратифицировали только четыре страны — Россия, Беларусь, Украина и Казахстан. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре, назвав его нежизнеспособным. В 2015 году Россия перестала участвовать в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин предложил денонсировать договор, что было единогласного одобрено Госдумой. Москва окончательно завершила процедуру выхода в ноябре 2023 года. После этого Североатлантический альянс также приостановило действие ДОВСЕ.

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что система евробезопасности, которая выстраивалась на базе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, разрушена «почти до основания». Сейчас, по его словам, основные механизмы контроля над обычными вооружениями в Европе — Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор по открытому небу — фактически не работают.

В мае 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко также приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.