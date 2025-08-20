Власти Казахстана продлили статус лица, ищущего убежище, уроженцу Чечни Мансуру Мовлаеву. Чеченские власти добиваются его экстрадиции по обвинению в двух эпизодах вымогательства.

«Нашему подзащитному, чеченскому оппозиционному активисту Мансуру Мовлаеву продлили статус лица, ищущего убежище в Республике Казахстан», — объявил казахстанский адвокат Мурат Адам, который в составе группе защитников представляет интересы Мансура Мовлаева.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана остановила процесс экстрадиции Мансура Мовлаева в Россию на основании того, что он подал заявление о предоставлении ему в Казахстане статуса беженца. В августе истек установленный законом срок, в течение которого казахстанские власти должны были принять решение об отказе или предоставлении такого статуса.

В Казахстане процесс рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища занимает до 70 дней с момента обращения. Мовлаев подал заявление о статусе беженца 21 мая в Алматы, где его задержали 13 мая на основании запроса о международном розыске, который инициировала полиция Шалинского района Чечни.

По версии следствия, Мовлаев причастен к «совершению преступлений, предусмотренных частью 1, статьи 163 и части 2, статьи 163 УК РФ (2 эпизода вымогательства)», сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана. После задержания суд арестовал его на 40 суток, причем это решение поддержали и адвокаты Мовлаева, которые настаивали, что их клиента могут похитить.

«Мы были вынуждены обратиться в следственный суд с ходатайством, чтобы он поддержал позицию прокуратуры и санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мы опасаемся, что в случае освобождения Мансура его могут либо похитить, либо экстрадировать, что может угрожать его жизни и здоровью», — сообщил адвокат арестованного Мурат Адам.

В 2020 году Мовлаев в России был осужден по статье о незаконном обороте наркотиков. «В 2020 году он учился в университете в Грозном. Его арестовали по сфальсифицированному делу. Ему предложили на выбор наркотики или оружие. Он выбрал наркотики, получил два года. После условно-досрочного освобождения в 2022 году уехал в Москву — возвращаться в Чечню было опасно», — сообщила еще один адвокат Мовлаева Рена Керимова.

Сейчас, по словам защиты Мовлаева, в России ему инкриминирует, что в июне-июле 2022 года он якобы шантажировал кого-то интимными видео. Однако сам он, по словам адвокатов, категорически отрицает свою причастность к шантажу.

Адвокат Мурат Адам, со слов самого Мовлаева, утверждает, что тот, будучи еще студентом помогал чеченским оппозиционерам братьям Янгулбаевым, в частности, собирал для них сведения о коррупции и похищениях людей в Чечне.

В 2022 году Мовлаев вышел на свободу по УДО, но, по словам его адвокатов, 1 августа 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди, в том числе сотрудники ФСБ, после чего Мовлаева увезли в нелегальную тюрьму, где он провел 10 дней. Мовлаев утверждал, что сбежал из РОВД, вскрыв замок, и сразу покинул Чечню, хотя остался без каких-либо документов. ГКНБ Киргизии задержал Мовлаева в августе 2023 года в бишкекском аэропорту Манас при попытке вылететь в Турцию. В Кыргызстане было принято решение о его депортации в Россию, хотя сам Мовлаев на суде просил назначить ему максимальное наказание в кыргызской колонии по статье о «незаконном пересечении границы». После этого он перебрался в Казахстан, где и был задержан.

Как рассказывала один из его адвокатов Рена Керимова, Мовлаев больше всего опасается, что его отправят на родину в Чечню. «Он боится, что его депортируют. «Он сказал: «Чем ехать в Чеченскую Республику, я лучше умру здесь». Он это мне лично четко и ясно сказал. «, — сообщила защитник.

Опасаясь экстрадиции, Мовлаев записал 20 мая этого года обращение в виде открытого письма к чеченскому и казахскому народам.