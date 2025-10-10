Россия готова пойти навстречу Казахстану и смягчить миграционные требования для водителей-дальнобойщиков. Об этом сообщил депутат парламента Казахстана Болатбек Нажметдинулы. Достигнутые договоренности подтвердили источники RTVI в правительстве Казахстана.

«Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки», — заявил депутат парламента Казахстана Болатбек Нажметдинулы.

По данным казахстанского депутата, суть достигнутого компромисса заключается в том, что «казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы «90 дней пребывания», а также остановлены «массовые депортации и штрафы».

По мнению Болатбека Нажметдинулы, «благодаря оперативной работе правительства, депутатов удалось добиться временного решения и исключить казахстанских перевозчиков из действия новых российских правил».

«Казахстан своих не бросает. Мы будем дальше добиваться, чтобы подобные решения вовремя согласовывались в ЕАЭС, а не принимались в одностороннем порядке. Потому что союз — это не место для барьеров, а пространство свободы и взаимного уважения», — написал в своих соцсетях Нажметдинулы.

Российские официальные лица пока не комментируют ситуацию. Однако источники RTVI в правительстве Казахстана частично подтвердили информацию депутата.

«Да, это правда», — сказал собеседник RTVI. Он уточнил, что достигнута договоренность о том, что российская сторона отпустит казахстанских водителей, задержанных за то, что они превысили предельный срок пребывания в 90 дней.

Кроме того, по данным источника, Россия внесет изменения в миграционное законодательство касательно сроков пребывания в России водителей-дальнобойщиков из Казахстана. Однако до того момента, пока они не будут приняты, будет действовать существующий миграционный режим.

Как писал RTVI, 9 октября вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин сообщил, что Казахстан направил в ЕЭК официальное обращение о признании сложившейся ситуации на автомобильных пунктах пропуска на казахстанско —российской границе барьером, препятствующим внешней торговле. Предполагалось, что этот вопрос будет рассмотрен 13 октября на площадке ЕЭК и 7 ноября — на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России.

Именно изменения в миграционном законодательстве России в Казахстане считают основной причиной транспортного коллапса на пунктах автомобильного пропуска, который уже длится около месяца на казахстанско-российской границе.