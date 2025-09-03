В Самарской области заработала система «Полиграф» по проверке чиновников региона на детекторе лжи, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на заседании правительства в среду, 3 сентября. Он пообещал первым пройти тестирование вместе с первым вице-губернатором Михаилом Смирновым, передает 63.RU.

Федорищев напомнил, что предстоит техническая отставка областного правительства в рамках усиления его структуры, что он анонсировал еще в августе. Тогда было решено, что обновленную структуру представят в сентябре.

«Продолжим укреплять систему управления регионом. Сделаем ее удобнее и эффективнее. Проведем трансформацию. <…> Во избежание возможных инсинуаций: состоится отставка правительства. Это технический шаг. Мы работаем одной командой, которая становится только сильнее», — пояснил губернатор 18 августа.

На нынешнем заседании Федорищев сказал, что после технической отставки чиновники регионального правительства «фактически заново придут на работу», и дал понять, что им предстоит проверка полиграфом.

«Прошу с пониманием отнестись. <…> Мы с Михаилом Андреевичем [Смирновым] договорились, что мы с ним первыми опробуем систему. Потом вам доложим, в каком режиме она будет работать. И дальше уже каждый кандидат при приеме на работу в обновленное правительство к нам присоединится. Система “Полиграф” заработала с 1 сентября», — заявил он.

Замгубернатора Никита Зубко уточнил, что тестирование будут проводить две подрядные коммерческие организации, в том числе одна из структур Сбербанка. По его словам, на детекторе лжи будут проверять поступающих на службу, либо по отдельным поручениям, в том числе главы региона. Категории служащих, обязанных пройти полиграф, проработан с администрацией губернатора.

«Списки лиц будут представлены вам [губернатору] до конца недели. Работа будет проходить в здании правительства. Проверка системой “Полиграф” будет носить системный характер», — рассказал Зубко.

О внедрении в правительстве системы «Полиграф» Вячеслав Федорищев объявил в ноябре 2024 года, при этом предполагалось, что она заработает уже с 1 января 2025 года. Система анонсировалась как «средство оперативного и объективного получения информации» для того, чтобы сделать «максимально эффективной и открытой» работу созданного в администрации региона комитета по обеспечению антикоррупционной деятельности.

«Будем применять ее в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности», — сообщил губернатор.

Он добавил, что каждому члену правительства будет предложено на добровольной основе в качестве профилактики раз в полгода проходить полиграф.

«Личная жизнь никого не интересует. Интересует работа. Все добровольно. Никакой обязаловки», — пояснил Федорищев.

В ноябре 2022 года депутат Кировской городской думы Денис Ерохин предлагал раз в год проверять на полиграфе глав администраций и руководителей департаментов, чтобы выяснить предрасположенность к коррупции. Он указал, что требования при приеме на работу чиновников нужно приравнять к требованиям к поступающим на службу в МВД и ФСБ, которых обязательно тестируют на детекторе лжи. Ерохин также предложил увольнять чиновников за отказ проходить такую проверку — по аналогии с водителями, которых лишают прав при отказе от медосвидетельствования.

Депутат тогда высказал мнение, что проверки для чиновников на полиграфе нужно внедрить повсеместно. «И в идеале принять на уровне Госдумы: хочешь работать на муниципальной, государственной службе — проходи полиграф», — заключил Ерохин.