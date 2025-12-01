В России с ВИЧ-инфекцией живут около 1,25 млн человек, заявил академик РАН, заведующий специализированным отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. На конец 2024 года эта цифра была ниже — 1,215 млн человек.

На пресс-конференции в Москве, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря, Покровский пояснил, что 1,25 млн — это те, у кого выявлены антитела к ВИЧ. Это, по его словам, считается «достоверным признаком заражения вирусом». Он подчеркнул, что эпидемия не прекратилась, а риски заражения остаются высокими.

По словам эксперта, среди взрослых россиян от 15 до 50 лет распространенность ВИЧ превышает 1%: «То есть каждый сотый заражен вирусом».

Наиболее пораженная группа — мужчины 40-45 лет, среди которых с ВИЧ живут 4%, а среди женщин того же возраста — до 3%.

При этом не все пациенты встают на учет, пояснил эксперт: по данным Минздрава, зарегистрировано 900 тыс. человек.

Академик отметил, что современные методы лечения продлевают жизнь инфицированным, поэтому общее число зараженных не снижается, а продолжает расти. В мире с ВИЧ живут 40 млн человек, и к концу года ожидается выявление еще 1,4 млн новых случаев, добавил он.

Основной путь передачи вируса — половой контакт, на него приходится до 75% новых заражений. В связи с этим академик призвал усиливать профилактику и уделять больше внимания половому воспитанию детей: «Главное — это обучение людей, как себя вести, чтобы не заразиться инфекцией».

Несмотря на рост общего числа живущих с ВИЧ, в России фиксируется положительная динамика: в 2024 году выявлено 48,5 тыс. новых случаев без учета новых регионов, что на 11% меньше, чем годом ранее, сообщал ранее главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ Алексей Мазус.

Замглавы Минздрава Андрей Плутницкий отмечал, что снижение связано с увеличением охвата тестированием — в 2024 году его прошли 37% россиян (более 54 млн человек), что на 37,2% больше показателя предыдущего года. Более двух третей случаев ВИЧ-инфекции в стране выявляют на ранней стадии, что повышает эффективность лечения.