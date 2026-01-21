Каждый второй участник рынка розничной торговли прогнозирует снижение прибыли в 2026 году, сообщил экономист Александр Разуваев. В разговоре с «Постньюс» он обратил внимание, что число компаний, которые ожидают роста бизнеса, оказалось минимальным за последние десять лет.

На этом фоне практически во всех категориях товаров неизбежно вырастут цены, отметил он. По словам экономиста, покупатели почувствуют подорожание как в продуктовых сетях, так и в непродовольственных магазинах.

Главным негативным фактором Разуваев назвал увеличение числа издержек и нагрузок со стороны налоговой — они напрямую влияют на маржинальность бизнеса.

В таких условиях эксперт призвал ретейлеров не делать ставку на экстренное переписывание ценников, а сосредоточиться на повышении качества обслуживания в самих торговых точках.

Разуваев считает, что инвестиции в удобство покупателей, сокращение очередей и улучшение обслуживания в целом будут важнее «борьбы с ажиотажным спросом». Он подчеркнул, что ключевую роль в формировании лояльности играет не бренд сети, а уровень сервиса и качество продукции.

Экономист не исключил и частичное улучшение ситуации на рынке в будущем. Снижение ключевой ставки, по его словам, может оживить экономику, а рост доходов населения — поддержать спрос.

Еще в сентябре 2025 года «Известия» писали, что в России только 29% компаний ожидают роста бизнеса. Согласно оценке аудиторско-консалтинговой компании «Б1», число стало самым маленьким за последние десять лет.

Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев в свою очередь рассказывал газете, что число посетителей торговых центров с января по август 2025 года снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Аналитики из «Б1» подчеркивают, что падение трафика почти для 70% торговых сетей может стать критичным, в большей степени — для магазинов одежды и обуви.

Согласно мониторингу Банка России, в августе того года индекс потребительских настроений снизился в годовом выражении на 1,8 п. до 103,2 п. Это привело к тому, что потребители начали хуже оценивать свое материальное положение в 2025 году.

В конце декабря председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал на законодательном уровне ограничить торговые наценки. В разговоре с RTVI он обратил внимание на то, что в некоторых магазинах продолжается «обдираловка», при которой наценки на некоторые товары, в том числе социально значимые, доходят до 200% или 300%.

Глава СР подчеркнул, что программное требование партии заключается в том, чтобы на законодательном уровне установить предельную наценку в размере 15%. Кроме того, инициатива фракции предусматривает, что себестоимость продукта будет указана прямо на ценнике.