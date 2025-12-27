В России нужно законодательно ограничить торговые наценки, чтобы прекратить «обдираловку» граждан, заявил RTVI председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов.

По его словам, на днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям снизить торговые наценки на наиболее востребованные позиции социально значимых товаров. При этом, по информации ФАС, в результате работы с крупными участниками рынка наценки на соцзначимые продукты за последние пять лет снизились в четыре с лишним раза до 4,7%.

«Между двумя сообщениями прошла всего неделя, а кажется, что поступила она в разное время от разных ведомств, или даже из разных стран. На самом деле, если наш ритейл и так уже снизил наценки до минимума, чего же еще хочет ФАС от этих бессеребренников? С другой стороны: если есть повод для претензий, откуда такие бравые рапорты?» — задается вопросом Миронов.

По мнению лидера «Справедливой России», в реальности ситуация с торговыми наценками не меняется уже много лет. Миронов отметил, что эти же сети, к которым обратилась ФАС, уже официально объявляли о добровольном ограничении наценок до 5% на самые востребованные продукты.

«Однако обдираловка продолжается, наценки по-прежнему доходят до 200% и даже 300%. Пора прекращать эти игры!» — заявил парламентарий.

Программное требование «Справедливой России» — законодательно установить предельную наценку в размере 15%, рассказал Миронов. Кроме того, в ноябре фракция СР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому на ценниках должна быть указана себестоимость товара. «В будущем году мы будем добиваться его принятия», — добавил Миронов.

Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за навязывание потребителю дополнительных платных товаров, работ или услуг. Согласно документу, за такое правонарушение должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, а юрлица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.