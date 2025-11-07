Потолок торговой наценки в 15%, законопроект об установлении которого внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия», — это избыточная мера, заявил в разговоре с «Абзацем» экономист и бывший советник министра экономического развития Евгений Надоршин.

По словам экономиста, большинство производителей сейчас зачастую работают с торговыми сетями через свой торговый дом, а не напрямую. Он допустил, что в случае принятия законопроекта в этой цепочке появится дополнительное звено, наличие которого нивелирует ограничение наценки.

«В подавляющем большинстве случаев посторонних посредников между производителем и торговой сетью нет, количество таких посредников поставщику и покупателю товара подконтрольно», — рассказал собеседник «Абзаца».

Надоршин подчеркнул, что ограничение наценки для торговых сетей не решит проблему растущих цен, поэтому назвал инициативу депутатов СРЗП «популизмом и бессмысленной мерой». По его словам, стоило бы, наоборот, ограничить количество посредников в цепочке между производителем и торговой сетью.

Экономист обратил внимание, что в сетевых магазинах цены зачастую не сильно выше, чем в менее крупных торговых точках, — или, во всяком случае, «разница нерадикальная».

«У вас же наверняка рядом с домом есть какой-нибудь рынок. Когда мы туда приходим, то часто не видим более низких цен, чем в этих самых торговых сетях. Бывают более дешевые позиции, бывают более дорогие», — отметил экономист.

Как в «Справедливой России» предлагают бороться с наценками на продукты

Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили ограничить торговую наценку на товары на уровне 15%. В пояснительной записке к внесенному ими законопроекту утверждается, что торговые сети специально увеличивают разницу между закупочной ценой и розничной.

«По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной ценой и розничной ценой для потребителей) в торговых сетях составляет от 10% на социально значимые товары до 200% и даже 300% на непродовольственные товары и отдельные продовольственные товары», — говорится в документе.

Инициатива предусматривает и указание себестоимости продукта на ценнике. Лидер СРЗП Сергей Миронов пояснил, что предлагаемые меры должны решить проблему спекулятивного повышения цен и поспособствовать снижению инфляции по всей стране.

В марте Миронов предлагал закрепить на государственном уровне максимальный размер наценки на список из 25-28 товаров, которые россияне покупают каждый день. Позже лидер «Справедливой России» заявлял о необходимости снизить НДС на социально значимые товары до 5%, а на продукты питания — до 0%.