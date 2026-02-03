Отделения Банка России в ряде регионов предупреждают жителей о рисках участия в проекте Deep Cashback от компании «Добролайф», сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу регулятора. ЦБ уже внес компанию в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

Речь идет зарегистрированной в Ижевске компании ООО «Добролайф», которая продвигает проект Deep Cashback (DCB) через свой сайт и канал в Telegram. Компания предлагает заработать на кешбэке с маркетплейсов.

Для этого пользователям предлагают купить карту лояльности DCB номиналом от 5 тыс. до 100 тыс. рублей. На нее обещают начислять бонусы, которые якобы позволяют делать покупки у партнеров компании со скидками от 5% до 90%.

При этом на сайте указано, что бонусы можно обменять на сертификаты маркетплейсов и оплачивать ими любые товары, билеты на самолеты и поезда, а также бронирование гостиниц.

Партнерами проекта на сайте Deep Cashback указаны Wildberries, Ozon, «Вкусвилл», «Лемана Про», фонд «Защита отечества» и «Передовые платежные решения».

При этом в ЦБ заявили, что информация о партнерских соглашениях между Deep Cashback и крупнейшими российскими маркетплейсами не подтвердилась, а сама компания не занимается такой деятельностью, которая позволяла бы ей обеспечить клиентам обещанную прибыль.

«Для участия в проекте и увеличения дохода необходимо привлекать новых участников. В то же время компания не ведет реальной или инвестиционной деятельности, а значит, не может гарантировать заявленный доход», — сообщили 59.ru в отделе безопасности пермского отделения Центробанка.

По словам главы отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимира Хименко, DCB строится на принципах сетевого маркетинга, а все выплаты осуществляются за счет средств новых участников проекта. Он отметил, что все общение с клиентами платформа ведет через Telegram. При этом, если человек хочет вывести средства, администраторы якобы ссылаются на технические сложности, а вскоре перестают отвечать.

В телеграм-канале DCB-technology также публикуются фотографии с мероприятий в разных городах. Судя по по постам в канале, на встречах неназванные спикеры презентовали жителям городов возможности проекта. Другой информации о деталях встреч не приводится.

Портал E1.ru со ссылкой на данные «Контур.Фокус» пишет, что компания «Добролайф» зарегистрирована в Ижевске в марте 2024 года и, согласно данным сервиса, занимается «разработкой программного обеспечения». Ее выручка за последние 12 месяцев составляет 288 млн рублей.

Директором и одним из владельцев указан Евгений Доброгорский, которому принадлежит 30% компании. Остальными 70% владеет предприниматель Владислав Чирков.

В декабре 2025 года ОАЭ выдали Национальному центральному бюро (НЦБ) Интерпола России основателя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Ранее его обвинили в создании и руководстве преступным сообществом и мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году Сабирова объявили в международный розыск.

По версии следствия, Сабиров вместе с сообщниками основал финансовую пирамиду и с 2018 по 2021 год выманил свыше 1 млрд рублей у россиян. Он предлагал вкладываться в ценные бумаги и криптовалюту под 25% ежемесячного дохода.

Схема предполагала, что после покупки криптовалюты в личных кабинетах вкладчиков на сайте Finiko отображались начисления внутренней валюты под названием «Цифрон», курс которого составлял $1 за единицу. МВД установил, что заявленная инвестиционная деятельность фактически не велась.