Объединенные Арабские Эмираты выдали Национальному центральному бюро (НЦБ) Интерпола России основателя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова, объявленного ранее в международный розыск. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее слова приводит «Интерфакс».

Сабиров обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, а также в мошенничестве в особо крупном размере. В декабре 2021 года он был объявлен в международный розыск и скрывался от правосудия за границей, уточнила представитель полиции.

По данным «112», Сабирова задержали в 2022 году, но выпустили под «баснословный» залог. После этого он возложил ответственность за организацию мошеннической схемы на «серого кардинала» — предпринимателя Даниэля Магсумова.

В то же время был арестован его коллега Зыгмунт Зыгмунтович, и как пишет телеграм-канал, впоследствии вопрос его экстрадиции аналогично «затянулся на годы».

В посте уточняется, что сейчас передача Сабирова из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию была инициирована Генпрокуратурой. Информацию об этом подтвердила пресс-служба ведомства телеканалу РЕН ТВ.

Параллельно с этим в Казани продолжается суд над другими участниками хищения, которые выполняли функции так называемых зазывал.

Дело финансовой пирамиды Finiko

Сабиров, его брат Марат, а также Кирилл Доронин, Даниэль Магсумов и вышеназванный Зыгмунтович основали пирамиду и в период с 2018 по 2021 год выманили у граждан свыше 1 млрд рублей под предлогом вложить финансы в ценные бумаги и криптовалюты под 25% ежемесячного дохода.

Согласно схеме, после того как вкладчики приобретали биткоины на криптокошельки, в их личных кабинетах на сайте Finiko отображались начисления внутренней валюты под названием «Цифрон», курс которого составлял $1 за единицу. Однако, по данным МВД, заявленная инвестиционная деятельность фактически не велась.

Компания была зарегистрирована за границей — в Сент-Люсии на Карибских островах. Она не имела лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера и не была зарегистрирована ни в государственных реестрах, ни в налоговых органах.

В июле 2020 года вкладчики обнаружили, что их личные кабинеты на сайте компании заблокированы. В декабре того же года в отношении создателей Finiko возбудили уголовное дело по статье об организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере.

В сентябре 2021 года против них возбудили дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Позже его передали в центральный аппарат МВД. В июле 2022 года против организаторов и участников пирамиды завели еще одно дело, по статье о создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем. Расследование продолжается до сих пор.

В 2024 году Вахитовский районный суд Казани приговорил участницу пирамиды Лилию Нуриеву к 4,5 годам лишения свободы за хищение 206 млн рублей путем мошенничества.