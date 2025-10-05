В украинских телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчины в камуфляжной форме ловят домашнего кота в частном секторе и спешно уезжают с ним на автомобиле. Как пишет УНИАН, пользователи предположили, что это были сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). В Киевском областном ТЦК осудили украинцев за такое предположение, заявив, что это «исключительно враждебный нарратив».

Утром 5 октября запись с камеры видеонаблюдения, на которую попало похищение животного, опубликовал телеграм-канал «Киев ИНФО». Пост был подписан: «ТЦК мобилизовали кота в Киевской области». Видео с аналогичной подписью публиковали украинские издания «Политика страны», Times of Ukraine и российские СМИ.

На видео попали двое мужчин в камуфляже. Один из них изловил кота, который от него убегал, и побежал к машине, возле которой ждал его спутник. После этого автомобиль спешно скрылся.

«Звезда» передает со ссылкой на украинские паблики, что инцидент произошел в Житомире, а у кота по кличке Степан есть хозяйка, которая искала его три дня.

Ролик прокомментировали в киевском областном ТЦК, заявив, что сотрудники центров комплектования носят совершенно другую форму. В сообщении отмечается, что мужчины на видео одеты в боевые рубашки, тогда как уставом ТЦК подобная форма «просто не предусмотрена».

«То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества. <…> Кто-нибудь хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно! <…> Неприязнь к ТЦК — это исключительно враждебный нарратив», — говорится в аккаунте киевского центра в соцсети.

По изложенной в одном из украинских чатов версии, которую цитирует «Политика страны», кота украли пьяные военные, чтобы подарить ребенку одного из них. Они «поехали якобы в приют за котенком, но по дороге решили взять кота, который на видео», говорится в паблике.

«Уже выяснили, кто это сделал, но они сказали, что отдадут кота, если удалят из общей группы это видео. Но, как я понимаю, уже поздно — там уже скандал на полсела!» — отметила автор сообщения.

Минобороны Украины обязало сотрудников ТЦК с 1 сентября носить нагрудные видеокамеры и вести запись при проверке документов и вручении повесток. Глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил, что в случае нарушения правил видеофиксации предусмотрена «дисциплинарная ответственность».

Замминистра обороны Евгений Мойсюк подчеркнул, что удалять записи, изменять их и выключать камеру сотрудникам ТЦК «строго запрещено». Нарушение грозит мерами от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

Российские военные телеграм-канал писали, что, несмотря на нововведение, заставить сотрудников ТЦК «действовать в рамках закона не удается».