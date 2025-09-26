Минюст России 26 сентября обновил реестр иноагентов, внеся туда четырех человек и одну организацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В список попали:
- медиаменеджер, экс-владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев;
- кинокритик Зинаида Пронченко;
- журналист Андрей Калитин;
- адвокат Дмитрий Захватов;
- независимая литературная премия «ДАР».
В прошлую пятницу, 19 сентября, министерство внесло в реестр иноагентов военного блогера, волонтера, экс-советника губернатора Курской области Романа Алехина*, историка Сергея Эрлиха*, политического активиста Ивана Вострикова*, журналистку Елену Рыковцеву*, а также медиапроект «Avtozak-LIVE»*. Сейчас в списке — более 1 тысячи физических и юридических лиц.
Дополняется.
*внесены Минюстом России в реестр иноагентов