Минюст России 26 сентября обновил реестр иноагентов, внеся туда четырех человек и одну организацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

медиаменеджер, экс-владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев;

кинокритик Зинаида Пронченко;

журналист Андрей Калитин;

адвокат Дмитрий Захватов;

независимая литературная премия «ДАР».

В прошлую пятницу, 19 сентября, министерство внесло в реестр иноагентов военного блогера, волонтера, экс-советника губернатора Курской области Романа Алехина*, историка Сергея Эрлиха*, политического активиста Ивана Вострикова*, журналистку Елену Рыковцеву*, а также медиапроект «Avtozak-LIVE»*. Сейчас в списке — более 1 тысячи физических и юридических лиц.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов