Китай не собирается захватывать территории других стран, в том числе российскую, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Свое мнение он высказал в интервью программе «Что это было» на RTVI.

По мнению Джабарова, военный парад в Пекине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны показал «мощь китайской армии», которая многих поразила. При этом сенатор назвал китайцев «достаточно миролюбивым народом».

«Я не помню, честно говоря, чтобы китайцы куда-то с какими-то захватническими планами… Нет, Китай никогда не покидает своей территории. Но тем не менее китайцы выросли, причем значительно. И мне кажется, что Китай способен оказать большее давление на тех же американцев», — порассуждал Джабаров.

Он отметил, что Пекин имеет «колоссальные интересы» в Латинской Америке, покупает там предприятия, строит заводы, «расставляет свои капиталы». Такая мирная экспансия полезна для всех стран, поскольку Китай «никого не эксплуатирует», считает сенатор.

«Мне кажется, наши представления о Китае должны тоже поменяться в лучшую сторону», — заявил Джабаров.

Он рассказал, что много лет был сенатором от дальневосточного региона (Еврейской автономной области) и «соприкасался с китайцами, с уровнем их жизни».

«Они не проникают на нашу территорию, они приходят, арендуют землю, выращивают урожай, строят. А если, не дай бог, умирают, — они вывозят своих граждан. То есть они нашу территорию не занимают», — заверил Джабаров.

Пекину достаточно хорошей торговли и хороших отношений, подчеркнул он.

«И Китай будет везде. Он не собирается никого захватывать, но Китай хочет сделать такую страну, с которой будут считаться, даже американцы. Я думаю, к этому все идет», — заключил сенатор.