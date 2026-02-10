В 2025 году госструктуры закупили 10,7 тыс автомобилей на общую сумму в 20,775 млрд руб. В основном это отечественные машины, что связано с запретом на госзакупки импортных авто, который вступил в силу 1 января 2025 года. Но и это не помешало Дальневосточному экспедиционному отряду купить минивэн VOYAH Dream за 8,99 млн руб., а школе олимпийского резерва по футболу «Зенит» — минивэн Hyundai Staria за 8,91 млн руб. Недалеко ушли правительство Ленобласти, купив минивэн Wey 80 за 8,85 млн руб., и представительство правительства Рязанской области с минивэном VOYAH Dream за 8,51 млн руб.

RTVI совместно с проектом “Тендерскоп” изучил госзакупки автомобилей в 2025 году и выяснил, какие марки пользовались наибольшей популярностью и сколько они стоили.

Как мы считали? Основой для исследования стали данные из реестра контрактов в ЕИС “Госзакупки” за период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года. Закупки сортировали по классификаторам ОКПД2, которые соответствуют определению легковых автомобилей. В общей сложности было проанализировано 4400 контрактов.

Кто покупал?

Больше остальных в 2025 году на закупку автомобилей потратила Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суммарная стоимость контрактов на поставку машин составила 1,552 млрд руб. Среди закупок ФССП была партия из 252 автомобилей Lada разных моделей и комплектации, которые обошлись службе в общей сложности в 597 млн руб., а также отдельный контракт на поставку 108 кроссоверов китайской марки HAVAL стоимостью 354 млн.

На втором месте по расходам на закупку автомобилей в 2025 году оказалась Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии: она потратила 1,486 млрд руб. Самая большая закупка включала в себя 510 автомобилей Lada Niva на общую сумму 918 млн руб. Эта закупка стала крупнейшей разовой поставкой машин в 2025 году, отметили в “Тендерскопе”.

На третьем месте — Генпрокуратура Российской Федерации. Ведомство закупило машины на общую сумму в 1,055 млрд руб. Самым крупным контрактом стала поставка 100 автомобилей “Москвич 3” почти за 194,5 млн руб.

Что закупали?

Крупнейшим поставщиком автомобилей в 2025 году стал официальный дилер АвтоВАЗа “Лада-Сервис”. Компания поставила автомобили разных марок в общей сложности на 3,594 млрд руб. Второй по популярности стала автомобильная группа “Авилон”, холдинг поставил автомобилей на 1,217 млрд руб. Замыкает тройку лидеров автохолдинг “Рольф”, чьи поставки машин по процедуре госзакупок оцениваются в 613 млн руб. При этом в “Тендерскопе” отмечают, что “Рольф” преимущественно сосредоточился на поставках китайских HAVAL.

В 2025 году в госзакупках преобладали автомобили марки Lada — на них пришлось более 70% контактов, было поставлено 6 726 автомобилей на сумму порядка 10,35 млрд руб. На втором месте по количеству закупленных машин оказалась китайская марка HAVAL (1 160 автомобилей на общую сумму 3,34 млрд руб. Третьим по массовости поставок в рамках госконтрактов брендом стал отечественный УАЗ (878 машин на 1,78 млрд руб). Пятерку лидеров замыкают “Москвич” (500 автомобилей на 1,022 млрд руб.) и ГАЗ (63 автомобиля на 200 млн руб.)

Внутри семейства Lada наиболее популярной моделью стал внедорожник Lada Niva. В рамках госзаказа АвтоВАЗ отгрузил 1 389 таких машин на сумму в 2,18 млрд руб. Второе место по популярности занял седан Lada Granta — их закупили 1 327 штук на 1,5 млрд руб. Также крупные закупки пришлись на новые автомобили C-класса Lada Vesta, (917 штук на 1,63 млрд руб.) и универсалы Lada Largus (614 штук на 1,2 млрд руб.).

Из зарубежных автопроизводителей в госзакупках 2025 года присутствовали почти исключительно китайские марки. Наиболее массовым стал бренд HAVAL, среди популярных моделей — кроссовер HAVAL Jolion (177 штук на 403 млн руб.) и среднеразмерный SUV HAVAL F7 (128 штук на 397 млн руб.). Также в закупках фигурировали внедорожники HAVAL Dargo (73 штуки на 242 млн руб.) и полноразмерные внедорожники HAVAL H9 (41 штука на 188 млн руб.).

Определенным спросом пользовались и машины других китайских марок, в том числе электрические внедорожники премиум-бренда VOYAH, представительские седаны HONGQI, автомобили марок Chery, GEELY и GAC. В “Тендерскопе” отметили, что каждый из этих брендов занимает менее 1% в общем количестве, то есть их закупки носили точечный характер.

Сколько стоило?

Средняя цена отечественной Lada была ниже, чем стоимость китайских машин. Доля Lada в общем объеме закупок в денежном выражении — 52,5%. По подсчетам “Тендерскопа”, при госзакупках средняя стоимость двух самых популярных моделей Lada — Niva и Granta — составляет 1,52 млн и 1,13 млн соответственно. При этом средняя стоимость закупленных китайских машин существенно выше. В среднем за HAVAL на госзакупках платили 2,87 млн руб., за Chery — 2,75 млн руб., за GEELY — 2,99 млн.

Самыми дорогими автомобилями в госзакупках стали GAC, каждый из которых в среднем обходился бюджету в 5,2 млн руб., HONGQI — в среднем по 5,5 млн руб., Tank со средней стоимостью в 5,6 млн за штуку и VOYAH средней стоимостью в 7,5 млн руб.

“Расчетная стоимость автомобилей варьируется в зависимости от модели, ее комплектации и объема закупки в рамках контракта. Теоретически в закупках могут встречаться и подержанные автомобили, но на практике отделить их от новых технически невозможно, документация чаще всего такой информации не содержит, поэтому в анализе мы приводим усредненные значения по моделям, как наиболее репрезентативный пример ценового уровня”, — объяснили RTVI в “Тендерскопе”.

Самые дорогие машины закупили Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ (минивэн VOYAH Dream за 8,99 млн руб.), петербургская Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Зенит» (минивэн Hyundai Staria за 8,91 млн руб.), автобаза правительства Ленобласти (минивэн Wey 80 за 8,85 млн руб.), а также государственный природных биосферный заповедник «Дагестанский» (снегоболотоход пассажирско-грузовой Заволжского завода гусеничных тягачей за 8,77 млн руб.) и Представительство правительства Рязанской области (минивэн VOYAH Dream за 8,51 млн руб.).