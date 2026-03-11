Российских футболистов, которые в 1990-х годах уехали играть за границу, на родине не воспринимали как «своих», рассказал полузащитник Александр Мостовой в интервью программе RTVI «Легенда».

«Я помню до сих пор, на нас какое-то клеймо повесили. Мы играли в Европе, наше поколение, и нас почему-то называли таким словом — „легионерами“. В нашей стране мы не считались как бы своими. „Они уехали, они там играют за границей, у них все хорошо“, — вот такие разговоры часто были», — вспоминает Мостовой.

По его словам, когда такие футболисты приезжали в сборную, их «как-то немножко воспринимали, как будто они чужие какие-то».

«Я всегда приводил примеры: ну, если [Зинедин] Зидан или [Луиш] Фигу играет в Италии — он же считается футболистом Франции или Португалии. А у нас такого не было в то время», — посетовал Мостовой.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал в интервью RTVI, как российские спортсмены переживают отстранение от международных соревнований. «Спортсмены переживают это плохо, и не надо быть Мишиным или специалистом, чтобы ответить на этот вопрос», — отметил он.

Тренер раскритиковал людей, придерживающихся позиции: «Ничего, мы и сами проживем». «Сами мы проживем, конечно. Но это глубоко плохо. Некоторые эксперты, даже уважаемые мною, [говорят:] „Я не смотрю чемпионаты, которые там проходят“. Напрасно. Человечество развивается, думает, прогресс не остановить», — заявил Мишин.