Спортсмены плохо переживают отстранение от международных соревнований, рассказал тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в программе RTVI «Легенда».

«Спортсмены переживают это плохо, и не надо быть Мишиным или специалистом, чтобы ответить на этот вопрос», — сказал Мишин.

По его словам, изоляция отрицательно влияет на российское фигурное катание «по массе показателей». Тренер назвал сложившуюся ситуацию неуважением к российскому спорту, тренерам и любителям фигурного катания.

«Это неуважение к спортсменам, потому что многие из них уже бы были несколько раз чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Это глубокое неуважение к нам, как к стране, к нашим гражданам», — заявил Мишин.

Он раскритиковал тех, кто говорит: «Ничего, мы и сами проживем». «Сами мы проживем, конечно. Но это глубоко плохо. Некоторые эксперты, даже уважаемые мною, [говорят:] „Я не смотрю чемпионаты, которые там проходят“. Напрасно. Человечество развивается, думает, прогресс не остановить», — пояснил Мишин.

При этом он отметил, что интерес к фигурному катанию в России не снижается.

«Конкуренция внутри нашего отечественного фигурного не падает. Я сейчас вернулся с тренировок контрольных прокатов. Я вижу, там люди очень заряженные», — рассказал собеседник RTVI.

Ранее тренер Александр Жулин заявил в интервью RTVI, что в России наблюдается отток людей из спорта, родители стали меньше отдавать детей в спортивные школы из-за того, что страну отстранили от международных соревнований.