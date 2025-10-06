Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2025 году дали Мэри Бранко, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагути за открытия в области периферической иммунологической толерантности. Почему результаты этих исследований важны в онкологии и трансплантологии, RTVI рассказала Елена Петерсен, заместитель заведующего лабораторией структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ.

«Мэри Бранко, Фред Рамсделл и Симон Сакагути обнаружили механизм тонкой регуляции нашей иммунной системы, а именно — изучили работу периферической иммунной толерантности, которая отвечает за то, что наша иммунная система не атакует клетки нашего организма. Обычно наш организм использует иммунную систему в первую очередь для того, чтобы бороться с различными вирусами, микробами, которые проникают в наш организм», — пояснила Петерсен.

«Также иммунная система нацелена на то, чтобы атаковать что-то чужеродное в нашем организме, например, опухолевые клетки. Когда эти клетки начинают очень сильно работать, вызывая большое количество воспалительных веществ, цитокинов и других, это также приводит к запуску аутоиммунных заболеваний, и мы получаем большое воспалительное состояние, которое в конечном счете приводит к поражению органов», — рассказала эксперт.

Петерсен напомнила, что Симон Сакагути обнаружил определенную популяцию регуляторных Т-клеток, которые несут в себе положительные поверхностные рецепторы CD4 и CD25.

«Он обнаружил эту клетчатую популяцию, смог ее описать, а Мэри Бранко и Фред Рамсделл затем на мышах смогли определить, что мутация в гене, который они назвали Foxp3, приводит к развитию аутоиммунных заболеваний у мышей с этой мутацией. В дальнейшем ученые смогли определить человеческий эквивалент этого гена, что дает нам уникальную возможность получения и выделения регуляторных Т-клеток, которые будут обладать необходимым фенотипом для того, чтобы либо повышать уровень иммунного ответа в организме, либо снижать», — отметила Петерсен.

Благодаря сделанным открытиям ученые могут создавать геннотерапевтические препараты для нацеливания иммунного ответа на Т-регуляторные клетки, которые инфильтрируют опухоли, считает эксперт.

«За счет этого мы будем делать опухоль более чувствительной к проводимой терапии. Также мы можем in vitro увеличивать количество этих клеток, которые подавляют иммунный ответ, и лечить пациентов с аутоиммунными заболеваниями», — подчеркнула она.

По словам эксперта, важно использовать эти регуляторные клетки локально, например, при трансплантации органов.