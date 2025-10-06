Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2025 году дали Мэри Бранко, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагути за открытия в области периферической иммунологической толерантности. Почему результаты этих исследований важны в онкологии и трансплантологии, RTVI рассказала Елена Петерсен, заместитель заведующего лабораторией структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ.
«Мэри Бранко, Фред Рамсделл и Симон Сакагути обнаружили механизм тонкой регуляции нашей иммунной системы, а именно — изучили работу периферической иммунной толерантности, которая отвечает за то, что наша иммунная система не атакует клетки нашего организма. Обычно наш организм использует иммунную систему в первую очередь для того, чтобы бороться с различными вирусами, микробами, которые проникают в наш организм», — пояснила Петерсен.
«Также иммунная система нацелена на то, чтобы атаковать что-то чужеродное в нашем организме, например, опухолевые клетки. Когда эти клетки начинают очень сильно работать, вызывая большое количество воспалительных веществ, цитокинов и других, это также приводит к запуску аутоиммунных заболеваний, и мы получаем большое воспалительное состояние, которое в конечном счете приводит к поражению органов», — рассказала эксперт.
Петерсен напомнила, что Симон Сакагути обнаружил определенную популяцию регуляторных Т-клеток, которые несут в себе положительные поверхностные рецепторы CD4 и CD25.
«Он обнаружил эту клетчатую популяцию, смог ее описать, а Мэри Бранко и Фред Рамсделл затем на мышах смогли определить, что мутация в гене, который они назвали Foxp3, приводит к развитию аутоиммунных заболеваний у мышей с этой мутацией. В дальнейшем ученые смогли определить человеческий эквивалент этого гена, что дает нам уникальную возможность получения и выделения регуляторных Т-клеток, которые будут обладать необходимым фенотипом для того, чтобы либо повышать уровень иммунного ответа в организме, либо снижать», — отметила Петерсен.
Благодаря сделанным открытиям ученые могут создавать геннотерапевтические препараты для нацеливания иммунного ответа на Т-регуляторные клетки, которые инфильтрируют опухоли, считает эксперт.
«За счет этого мы будем делать опухоль более чувствительной к проводимой терапии. Также мы можем in vitro увеличивать количество этих клеток, которые подавляют иммунный ответ, и лечить пациентов с аутоиммунными заболеваниями», — подчеркнула она.
По словам эксперта, важно использовать эти регуляторные клетки локально, например, при трансплантации органов.
«Мы можем пользоваться этими клетками, как лекарством при клеточной терапии, или же мы можем нацелиться на эти клетки, как на терапевтические мишени, и локально повысить аутоиммунный ответ, иммунную реакцию именно в нужном месте, потому что известно, что опухолевые клетки маскируются от иммунной системы организма, — пояснила Петерсен. — Я думаю, что за счет того, что механизм достаточно понятный и является рабочим инструментом в совокупности, это исследование было выбрано в качестве прорывного в этом году».