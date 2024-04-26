Число погодных аномалий в России увеличилось в два раза, и такая тенденция будет продолжать расти. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

«Каждое отдельное событие слабо предсказуемо, но если говорить о статистике Росгидромета, то за последние годы число таких (погодных — прим. ред.) аномалий выросло по крайней мере в два раза», — заметил Киселев.

Он также обратил внимание, что в России из-за размеров территории находятся зоны с разными климатическими условиями и когда в одних регионах наблюдаются проливные дожди, то в других — ураган или засуха.

По словам Киселева, также в разных российских регионах «все чаще наблюдаются волны тепла» — периоды, при которых «на определенной территории температура воздуха становится по крайней мере на пять градусов выше климатической нормы и держится на таком уровне не менее пяти дней». По словам климатолога, в такие периоды температура воздуха остается высокой даже в ночное время.

Киселев привел в пример погодные аномалии и волны тепла 2010 года. Тогда, по его словам, в стране был зафиксирован довольно высокий уровень смертности, поскольку температурные скачки сказываются на здоровье пожилых или людей с ослабленным здоровьем.

Будет ли аномальная жара в России летом 2024 года, климатолог точно ответить затруднился. По его словам, сильные волны тепла, как 14 лет назад, «фиксируются несколько раз за век». Но каждое отдельное событие прогнозировать практически невозможно, утверждает Киселев, поскольку влияние оказывает комплекс факторов: рельеф местности, метеорологические параметры и особенности региона. Частота же подобных аномалий объясняется антропогенным потеплением, заметил климатолог.

В интервью изданию Киселев также рассказал, что ученые вывели «индекс климатических рисков всех регионов». Согласно его показателям, наибольшему ущербу и разрушительным последствиям от погодных катаклизмов подвержен Центральный регион России, а в числе «благополучных» находится Северо-Западная Россия, отметил климатолог.

По словам эксперта, согласно статистике, с 2001 по 2020 годы в среднем на территории России ежегодно происходило 371 опасное гидрометеорологическое явление, которое наносило значительный ущерб экономике региона и местным жителям.

С начала апреля многие российские регионы оказались в зоне затопления. Наиболее критическое положение наблюдалось в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях. Тысячи людей были эвакуированы. В Орске из-за прорыва дамбы затопило почти 7 тыс. домов.

Погодные аномалии наблюдали не только в России. В середине и конце месяца сильнейшие дожди и наводнения накрыли Китай, ОАЭ, Кению.

Лето, по оценкам синоптиков, обещает жаркую погоду. В частности, в Москве прогнозируют температурные показатели выше климатической нормы.