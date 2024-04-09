С наступлением сезона паводков десятки населенных пунктов Урала, Поволжья и Сибири оказались в зоне затопления. Особенно сложная ситуация ― в Оренбургской области, где введен режим ЧС федерального характера. В Орске из-за прорыва дамбы затопило почти 7 тыс. домов, жители города вышли на митинг и попросили помощи у президента Владимира Путина.

В Тюменской области, где только готовятся к борьбе с наводнением, заранее ввели режим ЧС. В Курганской области начали заблаговременно эвакуировать жителей населенных пунктов из зоны риска.

В Кремле ситуацию с паводками назвали «сложной», отметив, что Путин регулярно получает информацию о происходящем и «фактически постоянно присутствует в этой теме». Какие регионы России затапливает этой весной, ― в инфографике RTVI.