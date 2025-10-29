Россия находится на пути к миру в конфликте на Украине, он может закончиться в течение одного года. Об этом заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на инвестиционной конференции в Саудовской Аравии, передает Reuters.

«Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы мы должны сделать так, чтобы это произошло», — приводит агентство слова Дмитриева.

Отвечая на вопрос о реалистичности завершения боев на территории Украины в течение года, он сказал: «Я так полагаю».

В ходе своего выступления на конференции Future Investment Initiative, Дмитриев прибыл после переговоров с представителями президента США Дональда Трампа, спецпосланник Путина выразил уверенность, что Россия находится на пути к миру.

«Мы на пути к лучшему понимаю друг друга, мы также на пути к реальному пониманию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным», — приводит его слова ТАСС.

Дмитриев обратил внимание, что международное сообщество сфокусировано на конфликте вокруг России и заявил, что Москва не хочет его дальнейшего разрастания.

«И для этого нам нужно действовать лучше, чем мы действовали до сих пор, а не хуже», — сказал он.

Кирилл Дмитриев прибыл в США для продолжения переговоров России и США 24 октября, на следующий день после введения американской администрацией санкций в отношении компаний «Лукойл» и «Роснефть». По словам спецпосланника российского президента, визит был запланирован заранее по приглашению США.

В разговоре с CNN Дмитриев выразил уверенность, что Россия и США близки к «дипломатическому разрешению» конфликта. Он назвал «важным шагом» слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном прекращении боевых действий по линии фронта. Требование украинской стороны о прекращении огня она назвал временным решением, которое Москва отвергает.

В интервью Fox News Дмитриев, что в контексте урегулирования необходимо учитывать вопросы территорий и нейтрального статуса Украины. При этом Россия, по его словам, открыта к предоставлению стране гарантий безопасности.