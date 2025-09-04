Одна из главных заслуг итальянского модельера Джорджо Армани, который скончался сегодня в возрасте 91 года, заключается в том, что он сумел превратить современный тип мужского костюма в популярный, культовый элемент моды, аналогичный «маленькому черному платью» Коко Шанель. Об этом RTVI сообщил российский дизайнер, создатель бренда Putin Team Дмитрий Шишкин.

Он напомнил, что в начале своей карьеры Армани смог одеть так называемых «яппи» — young urban professionals, молодых городских профессионалов с большими амбициями, — «в некий дресс-код классического черного костюма в современном понимании».

«Джорджо Армани — главный популяризатор современного типа мужского костюма. <…> Как Шанель приписывают маленькое черное платье, так вот и Джорджо Армани — классический мужской костюм. Все-таки в мире моды именно он в первую очередь внес эту лепту в мировое наследие», — напомнил Шишкин.

Он также отметил, что Армани одним из первых модельеров начал создавать много линий одежды в рамках одного модного дома — Emporio Armani (доступная линия с молодежным дизайном), Giorgio Armani (люксовая одежда), Armani Exchange (самый бюджетный бренд группы, ориентированный на молодежь и уличный стиль) и так далее.

«До него практически не было такой практики, и это было новаторство именно с точки зрения бизнес-концепции в мире моды. <…> И в целом все отзывались о нем, что он просто очень хороший человек и очень достойно всю жизнь себя вел», — рассказал российский дизайнер.

Бренд Armani будет развиваться даже после смерти мэтра, уверен Шишкин.

По его словам, сейчас реанимируют модные дома даже намного меньшей узнаваемости, а Armani входит «если не в пятерку, то точно в десятку самых узнаваемых брендов мира».

Сейчас, считает российский дизайнер, вопрос будущего модного дома сводится к тому, кто его возглавит — один из наследников Джорджо или покупатель из числа «крупных фэшн-конгломератов типа Louis Vuitton, Moet Hennessy».

«Но я на 110% уверен, что этот бренд дальше будут развивать уже просто другие люди, но под этим же именем», — поделился прогнозом Шишкин.

Напомним, в 2020 году на совещании по ситуации в легкой промышленности глава ассоциации «Рослегпром» Дмитрий Шишкин предложил президенту России Владимиру Путину сшить для него спортивный костюм, и тот согласился. Так появился бренд одежды Putin Team: он быстро получил популярность у покупателей, а сам дизайнер — премию правительства и президентскую почетную грамоту.