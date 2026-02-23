С 1 марта 2026 года в Грузии вступают в силу новые правила, существенно ограничивающие трудовую деятельность иностранных граждан — им больше не разрешат работать таксистами, курьерами и гидами. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, документ официально опубликован «Законодательным вестником».

Как пояснил глава правительства, эти меры направлены на защиту трудовых интересов грузинских граждан и основаны на тщательном анализе различных сфер занятости с точки зрения целесообразности привлечения иностранной рабочей силы.

В настоящее время в Грузии находится более 250 тысяч мигрантов, и новые правила призваны избежать их чрезмерной конкуренции с местным населением на рынке труда, уточнил Кобахидзе.

Согласно тексту постановления, с 1 марта все иностранцы обязаны будут получать официальное разрешение на работу в Грузии, причем это требование распространяется на любые формы занятости, включая:

трудоустройство у местного работодателя,

удаленную работу,

частное предпринимательство,

индивидуальные трудовые контракты,

деловое партнерство.

Ограничения коснутся как трудовых мигрантов, так и самозанятых граждан других государств, однако существует ряд исключений. Они не затронут:

беженцев,

лиц, ищущих убежища,

дипломатов,

имеющих аккредитацию в Грузии журналистов,

инвесторов, получивших постоянный вид на жительство на основании вложений в грузинскую экономику,

тех, кто выведен из-под действия подобных требований в соответствии с международными соглашениями.

Для секторов, где традиционно заняты низкоквалифицированные кадры, правительство намерено ежегодно устанавливать специальные квоты на привлечение иностранцев. В частности, для курьеров, таксистов и гидов утверждена нулевая квота. Исключение сделано для:

горных проводников и горнолыжных гидов — их в Грузии можно будет нанимать до 200 человек в год,

международных компаний,

инновационных стартапов,

вакансий с высокой заработной платой, превышающей 15 тысяч лари (около $5 тысяч).

Процедура трудоустройства иностранцев также ужесточается. Теперь грузинские работодатели обязаны сначала размещать открытые вакансии на специализированном портале worknet.moh.gov.ge. Если в течение десяти дней на них не откликнутся претенденты с грузинским гражданством, работодатель вправе запросить в Госагентстве по поддержке занятости разрешение на найм иностранца.

Для иностранцев, планирующих вести в Грузии собственный бизнес в роли индивидуальных подрядчиков или деловых партнеров, предусмотрен отдельный порядок: им придется лично обращаться в Госагентство и проходить собеседование для получения персонального разрешения. Ключевую роль при принятии решения будет играть видеоинтервью с соискателем.

Массовый приток россиян в Грузию (в особенности в Тбилиси) произошел осенью 2022 года после объявления в РФ частичной мобилизации. Однако, по данным местных властей, уже в 2023 году количество покинувших страну граждан России превысило число приехавших за тот же период.