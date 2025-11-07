В городе Ангарск Иркутской области семерых человек подозревают в похищении мужчины. По версии следствия, они привезли потерпевшего в закрытое помещение и заставили его подписать контракт с Минобороны, чтобы впоследствии получить 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В числе обвиняемых мужчины в возрасте от 19 до 39 лет. Следствие установило, что в 2024 году они предложили жителю Ангарска приобрести автомобиль в рассрочку. Позже фигуранты потребовали выплатить сумму полностью, а когда потерпевший не смог этого сделать, отобрали у него машину и начали угрожать.

После этого подозреваемые похитили молодого человека — посадили его в купленный транспорт и увезли в закрытое помещение, где заставили подписать контракт с Минобороны. Ангарчанин отправился в зону боевых действий на Украине, в результате чего получил выплату в размере 700 тыс. рублей. Все деньги он перевел трем участникам преступной группы.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что молодой человек по-прежнему служит по контракту. В то время как семь предполагаемых вымогателей арестованы, по их местам жительства провели обыски, в ходе которых изъяли оружие, ножи и технику. Расследуется уголовное дело по двум статьям — о похищении человека (п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

В октябре жителя Санкт-Петербурга и троих приезжих из Псковской области задержали по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении участников боевых действий на Украине. По версии следствия, злоумышленники действовали с середины 2024 года. Они находили информацию о россиянах, которым Минобороны отказало в заключении контракта для прохождения службы, в том числе по состоянию здоровья, и обещали помочь им в отправке в зону проведения СВО.

Аферисты заключали фиктивные контракты с новобранцами и оформляли им банковские карты для получения социальных выплат. В результате обвиняемые смогли похитить более 80 млн рублей у 40 пострадавши.