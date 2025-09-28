Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что на следующей неделе у президента Владимира Путина запланировано «крупное» выступление.

Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Также Песков сообщил, что у Путина на неделе предстоят «международные контакты» и множество рабочих встреч в Кремле.

«Мы сообщим, какое и точно когда и где. Неделя будет интересной», — пообещал пресс-секретарь президента.

В разговоре с Зарубиным Песков также дал оценку состояния российской экономики. Чиновник заверил, что она стабильна и «хорошо отрегулирована!», чтобы обеспечивать все нужды СВО.

Коснувшись международной повестки, Песков заявил, что положение Украины ухудшается с каждым днем, как ухудшаются и ее переговорные позиции.

«К сожалению, не идут по пути поиска мирных путей урегулирования», — дал характеристику поведения Киева представитель Кремля.

Также Песков заявил о необходимости «работать над реанимацией двусторонних отношений России и США», делая это постепенно и терпеливо, в качестве дополнительного трека. «Вынуждать киевский режим встать на путь мира, европейцев — отказаться от милитаристских позиций» — обозначил внешнеполитические задачи России Песков.