В Кремле позитивно восприняли заявление премьера-министра Венгрии Петера Мадьяра об отказе страны поставлять оружие и военную технику Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Если какая-то сторона говорит, что считает ненужным подливать масло в огонь, это можно только приветствовать», — сказал Песков.

28 мая Мадьяр сообщил, что заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о решении Будапешта не отправлять Украине оружие и военную технику. По словам венгерского премьера, в ходе беседы он сказал, что его страна рассчитывает «вновь стать надежным партнером сильнейшего в мире военно-оборонительного альянса».

При бывшем премьере Викторе Орбане Венгрия также не поставляла оружие Украине. После победы партии Мадьяра на выборах издание Politico писало, что смены курса Будапешта в отношении военных поставок Киеву ждать не стоит.

Как пишет Euractiv со ссылкой на источники, Мадьяр также заверил дипломатический корпус страны в Брюсселе, что позиция Венгрии в отношении прав венгерского меньшинства на Украине останется неизменной. Он указал на преемственность политического курса по ряду ключевых направлений, говорится в статье.

Ранее Мадьяр заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся, пока не будет решен вопрос с расширением прав венгерского меньшинства в Закарпатье.