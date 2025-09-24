Хотя президент США Дональд Трамп резко изменил свою риторику по отношению к конфликту между Россией и Украиной, он все же дал понять, что оплачивать свое напутствие президенту Владимиру Зеленскому он не планирует. Такое мнение в беседе с RTVI высказал военный блогер и участник спецоперации Алексей Живов.

«Трамп уже не в первый раз меняет позицию. Как мне кажется, он весьма внушаем. Его опять убедили, что война с Россией — хорошая идея. Но замечу, что он дал понять, что США в ней участвовать за свой счет не станут. Трамп сказал нечто вроде: хотите воевать с Россией, ну попробуйте», — отметил Живов.

К словам президента США о том, что Украина может не только вернуть утраченные территории, но и пойти дальше, вглубь России, собеседник RTVI относится крайне скептически. «Многие уже пытались завоевать и покорить Россию. Наши отцы и пращуры всех их отправили на свалку истории. Также будет и в этот раз. Вопрос в цене», — считает Живов.

Относительно заявлений самого Зеленского, который сказал, что президент России Владимир Путин якобы делился с Трампом «далекой от правды» информацией, эксперт сказал: «Стараюсь ко всем заявлениям Зеленского относится скептически. Человек постоянно находится в состоянии наркотического опьянения, врет и несет бред».

По словам Живова, в случае, если союзники Украины все-таки решатся на более серьезную эскалацию, России не останется ничего иного, кроме как воевать до полной победы.

«Если Украина и Европа пойдут на эскалацию, Кремлю тоже придется перестраивать нашу стратегию, смещать баланс жизни в стране в сторону войны до полной победы. Так, думаю, и случится», — резюмировал Алексей Живов.

В эти дни в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Накануне, 23 сентября, после встречи Трампа и Зеленского в кулуарах сессии Генассамблеи американский лидер опубликовал в своих соцсетях пост, в котором говорится, что «Украина при поддержке Евросоюза находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах». «Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!», — добавил Трамп. В свою очередь Зеленский, после выхода поста Трампа, заявил, что Путин делился с Трампом «информацией, далекой от правды». «Теперь Трамп доверяет намного больше мне», — уверен Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября сказал, что заявления Трампа были сделаны после общения с Зеленским «и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский». Песков добавил, что «это видение» абсолютно не соответствует российскому пониманию «нынешнего положения дел». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя пост Трампа, отметил, что тот «снова попал в альтернативную реальность».