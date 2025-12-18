Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон, уточняющий изображение герба Российской Федерации, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 405 депутатов.

«Герб должен быть гербом, и мы, большинство граждан нашей страны, православные. Я признателен Яне Валерьевне Лантратовой (главе комитета Госдумы по развитию гражданского общества), она связалась со всеми традиционными конфессиями, все законопроект поддержали, все понимают значимость герба Российской Федерации, который изначально был именно таким, какой сейчас будет утвержден», — сказал RTVI лидер СР депутат Госдумы Сергей Миронов.

В описание герба после фразы «в правой лапе орла — скипетр, в левой — держава» добавлена фраза: «Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Внесению проекта закона в Госдуму 412 депутатами предшествовали скандалы, связанные с изображениями крестов, тенденция получила название «крестопад». В частности, резонанс получили конкурс ЦБ РФ на изображение на новой тысячерублевой купюре бывшей Дворцовой церкви в Казани, а также «упрощенная» версия герба с ромбами вместо крестов на сайте президента России.