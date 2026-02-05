Крупнейшие в России гостиничные сети отключили свои объекты от возможности бронирования через агрегатор «Яндекс Путешествия». Причиной стало повышение базовой комиссии сервиса с 1 февраля с 15% до 17%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Решение прекратить сотрудничество с «Яндекс Путешествиями» приняли такие операторы, как Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, Mantera Group, Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика», «Кронвелл Групп». Из выдачи агрегатора таким образом исчезли в общей сложности около 50 тыс. номеров, находящихся под их управлением.

«К сожалению, навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей», — пояснил решение гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский.

В Mantera Group считают, что повышение комиссии «угрожает стабильности всей отрасли внутреннего туризма», сказал гендиректор сети Вадим Трукшин. Он убежден, что следом за «Яндекс Путешествиями» другие игроки тоже будут идти на повышение, что вступит в противоречие с поставленными государством задачами по развитию доступного внутреннего туризма.

Подобным образом объясняют свои решения отключиться от сервиса и другие крупные сети. Они подчеркивают, что в конечном итоге рост комиссий агрегаторов не только ударит по карману потребителей, но и поставит на грань выживания малые и средние отели.

РСТ и сами отельеры ранее обращались к «Яндекс Путешествиям» с просьбой не повышать базовую комиссию, однако агрегатор заявил, что не изменит решение.

Вадим Трукшин сказал, что, по мнению гостиничных сетей, прежняя комиссия в 15% была экономически обоснованной — она позволяла сохранять доступность услуг и не препятствовала инвестициям в развитие.

Он напомнил, что агрегаторы имеют возможность наращивать свой доход другими способами, без повышения базовой комиссии. Например, за дополнительную плату предлагать возможности продвижения — приоритет в выдаче результатов поиска, выделенное оформление, специальные рекламные кампании.

«Именно такой подход, где базовая услуга остается доступной, а премиальные опции оплачиваются отдельно, является сбалансированным и цивилизованным», — заключил глава Mantera Group.

В декабре зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш назвал спрос на внутренний туризм одним из трех главных драйверов российской экономики в новых условиях, сложившихся после 2022 года. Он отметил, что прирост внутреннего туризма за январь — ноябрь 2025 года составил 7,5%, что пополнило региональные бюджеты на сумму около 1,83 трлн рублей.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил в декабре, что «в абсолютных цифрах внутренний туризм в три раза превышает выездной».