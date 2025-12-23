Экономика России по итогам 2025 года адаптировалась к новым условиям и нашла свои точки роста, заявил заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. В разговоре с Life.ru он назвал три главных драйвера отечественной экономики — формирование технологического суверенитета, цифровизация и спрос на внутренний туризм.

По его словам, главным результатом 2025 года стало успешное управление инфляцией. Сославшись на слова президента России Владимира Путина, он напомнил, что к началу 2026 года ее уровень снизится до 5,7 — 5,8 %.

«Это сознательная и достигнутая плата за здоровье экономики, которая позволила обеспечить так называемую мягкую посадку, избежав рецессии», — отметил Панеш.

Депутат подчеркнул, что в первую очередь фундамент для будущего экономического развития заложило движение страны в сторону технологического суверенитета. По его словам, импортозамещение превратилось в базовую стратегию бизнеса, перестав быть реактивной мерой. Панеш обратил внимание, что объем финансирования отечественных программ превысил 850 млрд рублей. Для наглядности он привел цифры — доля российских лекарств на рынке достигла 66%, а доля семян местной селекции в агросекторе равна почти 68%.

Второй фактор — вышедшая на новый уровень цифровизация экономики. По словам парламентария, предприниматели активно внедряют нейросети, причем около 21% организаций используют их постоянно. Он указал и на бурное развития рынка финансовых активов, объем которого к концу года, вероятно, достигнет 1 млрд рублей.

Панеш отметил, что вместе с этим наблюдается и переориентация внутреннего спроса. Прирост внутреннего туризма по итогам 11 месяцев 2025 года составил 7,5%, что пополнило региональные бюджеты на сумму около 1,83 трлн рублей.

«Влияние этих трендов на конкретные отрасли очень заметно. Агропромышленный комплекс демонстрирует рост выше среднего по экономике — около 3%. Строительный сектор, несмотря на все вызовы, сохраняет положительную динамику», — рассказал он.

Кроме того, активно развивается логистическая недвижимость — там уровень пустующих помещений достиг исторического минимума в 2,1%, отметил Панеш. Офисный рынок, по его словам, тоже оживает за счет спроса со стороны IT-компаний.

Уже в 2026 году экономика должна перейти к новой фазе денежно-кредитной политики, а цикл смягчения, начавшийся с понижения ключевой ставки с 21% до 16%, продолжится, считает депутат. Он предположил, что по итогам 2026 года Центробанк опустит ее до 12%, что даст новые возможности для долгосрочных инвестиций.

Кроме того, по словам Панеша, в 2026 году продолжится поиск новых источников для инвестиций и укрепление взаимодействия со странами Глобального Юга и членами БРИКС.

«Экономика России завершает 2025 год с набором эффективных инструментов и ясными приоритетами. Замедление роста в уходящем году было осознанным шагом для подавления инфляции и создания условий для качественного развития», — заключил депутат.

Центробанк России 19 декабря снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. В сообщении регулятора указано, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели роста цен по итогам ноября текущего года упали.

«В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», — говорится в пресс-релизе.

Последующие же решения относительно ставки будут приниматься с учетом устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

20 декабря председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что к концу 2026 года ЦБ снизит ключевую ставку до уровня 9%. По его мнению, это может произойти при сохранении нынешней политики Банка России и правительства с «жестким регулированием этого процесса».