Руководители пяти крупнейших российских банков — Герман Греф (Сбер), Андрей Костин (ВТБ), Станислав Близнюк (Т-банк), Владимир Верхошинский (Альфа-банк) и Сергей Хотимский (Совкомбанк) — предложили ввести запрет для маркетплейсов на предоставление прямых скидок покупателям, а также на бонусы кешбэк. Соответствующее обращение они направили председателю Госдумы Вячеславу Володину, пишет ТАСС.

В своем совместном обращении банкиры указывают: «Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)».

При этом авторы инициативы допускают возможность сохранения исключений для товаров собственных марок маркетплейсов и социально значимых категорий продукции.

Однако особо подчеркивается, что «в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего».

В обоснование своей позиции банкиры ссылаются на международный опыт, утверждая, что он «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик». В качестве примера приводятся нормативные акты Евросоюза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ».

Авторы письма также высказывают мнение, что введение предлагаемых мер не приведет к росту цен для конечных потребителей.

Однако эта позиция подвергается сомнению. Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов в комментарии ТАСС ранее заявлял, что отмена скидок на маркетплейсах может спровоцировать увеличение стоимости товаров на 15-20%. Кроме того, против запрета скидок выступила организация «Деловая Россия», о чем сообщил председатель организации Алексей Репик.