Американский суперавианосец USS Gerald R. Ford, который является крупнейшим в мире и считается одним из самых передовых, столкнулся с тем, что многие из его 650 гальюнов (туалетов) засорились и вышли из строя. Экипаж находится в море уже 11 месяцев вместо положенных шести и вынужден ежедневно заниматься прочисткой и ремонтом отхожих мест, так как плановое техобслуживание во время движения невозможно, пишет Daily Mail.

Изначально авианосец был командирован в Средиземное море, но в октябре его перенаправили в Карибский бассейн для оказания помощи в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. Затем командировку военных на корабле снова продлили из-за напряженности в Иране и предупреждений президента США Дональда Трампа о возможности нанесения ударов по этой стране.

Как говорится в публикации, американские военные жалуются, что их изнурительный график усугубляется засорившимися туалетами на борту. Некоторые даже подумывают об уходе из армии, поскольку им трудно справиться с последствиями длительной потери близких, сообщает издание.

Представители ВМС США заявили The Wall Street Journal, что проблема с гальюнами не влияет на выполнение боевых задач. Однако моряки продолжают жаловаться на происходящее своим семьям — один из них рассказал родителям, что отчасти засоры вызваны тем, что кто-то бросает мусор в один из унитазов.

Как сообщают американские СМИ, на авианосце действует «сложная вакуумная канализационная система», которая в нынешней почти рекордной по длительности командировке ежедневно засоряется.

На «хронические засоры» экипаж жалуется не впервые. Еще в январе в отчетах сообщалось о сбоях в работе вакуумной системы сбора, удержания и перекачки сточных вод, которая является основной канализационной и мусороперерабатывающей сетью корабля.

«Утверждается, что трубы системы слишком узки для объема и типа отходов, производимых экипажем примерно из 4600 моряков, что приводит к хроническим засорам, сбоям в работе вакуумной системы и поломкам всей системы», — говорилось в публикациях, в том числе на основе электронных писем о ремонтных работах.

О поломках канализации на суперавианосце стоимостью $13 млрд сообщалось с момента его ввода в эксплуатацию в 2023 году. Вакуумная система была частично заимствована из круизной индустрии. Она использует меньше воды, но система, установленная на USS Ford, более сложная.

Проблемы с работой туалетов участились в 2025 году. В электронном письме от 18 марта 2025 года, разосланном всем старшинам на корабле из инженерного отдела, говорилось о 205 поломках за четыре дня.

«Наша канализационная система подвергается ненадлежащему обращению и разрушению со стороны моряков на ежедневной основе. Старшие механики сейчас работают по 19 часов в день, пытаясь справиться с требованиями», — говорилось в письме.

Во время поломок на авианосце рассылают письма с текстом вроде следующего: «Если вам нужно воспользоваться туалетом, идите сейчас. В такое-то время ожидается отключение системы примерно на столько-то часов. Мы ищем утечку в такой-то зоне».

Авианосец Gerald R. Ford был спущен на воду летом 2017 года, при этом лично присутствовал Дональд Трамп, бывший президентом в свой первый срок. Корабль весом 100 тысяч тонн и длиной 337 метров может вместить 2600 военных и 90 самолетов. Сумма $13 млрд, потраченная на его строительство, является рекордной в этой сфере для США.