Американские СМИ предупреждают о потенциальном ударе США по Ирану уже на этих выходных. По их информации, Дональд Трамп прямо сейчас стоит перед сложным выбором: снова бомбить иранскую территорию или продолжать дипломатию с Тегераном. Что о ситуации вокруг Исламской республики пишут американские медиа — в обзоре RTVI.

Война или мир после Женевы

Источники сразу нескольких американских СМИ (CBS News, CNN, The New York Times) сообщили о готовности военных США нанести удар по Ирану уже в эти выходные. Однако, подчеркивают они, окончательное слово остается за президентом Дональдом Трампом, поэтому сроки потенциальной атаки могут быть перенесены.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что есть «множество причин и аргументов в пользу нанесения удара по Ирану», но для президента США дипломатия остается в приоритете. Она также добавила, что Тегерану «было бы очень разумно заключить сделку» с Вашингтоном.

Интенсивность обсуждения военного сценария возросла на фоне непрямых американо-иранских переговоров при посредничестве Омана, состоявшихся в Женеве 17 февраля. Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран отказался от своей ядерной программы.

По итогам женевских переговоров Кэролайн Левитт рассказала, что «по некоторым вопросам» США и Исламская республика «по-прежнему очень далеки друг от друга». Она уточнила, что в ближайшие пару недель иранская делегация должна передать американской стороне более детальную информацию о своей переговорной позиции. О дате следующего раунда консультаций пока неизвестно.

«Неясные заявления [Белого дома] усилили опасения по поводу военного конфликта между двумя странами — даже несмотря на то, что официальные лица, по-видимому, сохраняют надежду на дипломатическое решение», — пишет CNN.

Как передают CNN и Axios со ссылкой на источники, 18 февраля Трамп провел встречу с высокопоставленными представителями Белого дома, чтобы обсудить кризис вокруг Ирана. Собеседник CNN заверил, что президент США уделяет этому вопросу «много времени».

На совещании присутствовали прибывшие из Женевы спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, а также госсекретарь Марко Рубио.

Неназванный американский чиновник сообщил Axios, что у Тегерана есть время до конца месяца, чтобы представить Вашингтону пакет мер, учитывающих претензии США по ядерной программе, озвученные в Женеве.

«Иранский министр иностранных дел [Аббас Аракчи] сказал Кушнеру и Уиткоффу много позитивных вещей, но дьявол кроется в деталях. Теперь мяч на стороне Ирана, так что посмотрим, что будет дальше», — сказал собеседник Axios.

При этом второй собеседник портала выразил глубокий скептицизм в отношении женевских переговоров, сравнив их с «дыркой от бублика» (в оригинале — «a nothing-burger»).

Израиль готовится к атаке

Важную роль в отношениях между США и Ираном играет Израиль, ключевой союзник американцев на Ближнем Востоке. Среди прочего израильские власти выступают за ограничение иранского ракетного потенциала.

По информации CNN, 28 февраля госсекретарь США Марко Рубио может отправиться в Израиль для встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы ввести его в курс дела относительно американо-иранского диалога.

Израиль, чьи войска уже несколько недель находятся в состоянии повышенной готовности, активизировал подготовку к возможной войне с Ираном, сообщили The New York Times представители израильского Минобороны.

Израильские источники NYT отметили, что Израиль готовится к возможной скоординированной атаке с США, хотя окончательное решение еще не принято. По их словам, союзники планируют нанести мощный длительный удар, чтобы вынудить Исламскую республику пойти на уступки на переговорах, на которые тот до сих пор не соглашался.

Собеседники издания также предположили, что потенциальными целями для удара американских и израильских военных в Иране могут стать склады ракетного вооружения, объекты ядерной инфраструктуры, а также штаб-квартира Корпуса стражей Исламской революции.

Авианосец приближается

США продолжают наращивать свою военную мощь на Ближнем Востоке. Собеседники NYT рассказали, что Пентагон перебрасывает на Ближний Восток десятки самолетов-заправщиков и свыше 50 истребителей, включая F-35, F-22 и F-16. В повышенную боевую готовность приведены и бомбардировщики B-2, применявшиеся для ударов по ядерным объектам Ирана в 2025 году.

А уже в ближайшие дни в ближневосточные воды могут войти новейший авианосец USS Gerald R. Ford и три сопровождающих его эсминца, чтобы оказать поддержку другому авианосцу — USS Abraham Lincoln. Некоторые официальные лица полагают, что USS Gerald R. Ford может занять позицию у израильского побережья, чтобы обеспечить защиту Тель-Авива и прочих населенных пунктов.

Как следует из данных MarineTraffic, по состоянию на 18 февраля USS Gerald R. Ford приближался к Гибралтарскому проливу. Источники Axios в американской администрации называют прибытие ударной группы USS Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье ключевым фактором, который повлияет на определение сроков потенциальной военной кампании против Тегерана.

«С Трампом может произойти все что угодно»

Когда месяц назад Трамп угрожал Тегерану силой из-за жесткого подавления антиправительственных протестов в республике, американские военные на Ближнем Востоке сталкивались с дефицитом средств ПВО. Как пишет NYT, сейчас ситуация изменилась: Пентагон перебросил в регион системы ПВО, включая Patriot и THAAD, которые могут перехватывать иранские баллистические ракеты.

Представитель Пентагона заявил NYT, что теперь американские военные могут защититься от любых атак Ирана в краткосрочной перспективе. Однако главным вопросом остается, готовы ли США к более затяжному и масштабному конфликту.

«Решение Трампа отложить запланированные на прошлый месяц удары по Ирану — которое, по словам двух представителей администрации, было принято после того, как военные предупредили его о неготовности Пентагона — возможно, позволило Ирану лучше подготовиться к атаке», — рассуждает The New York Times.

Затягивая процесс и демонстрируя готовность применить значительную военную силу, Трамп задал высокую планку ожиданий того, как будет выглядеть операция в случае провала дипломатии, пишет Axios.

«Наращивание военной мощи и активизация угрожающей риторики со стороны Трампа затрудняют ему отступление без серьезных уступок со стороны Ирана по его ядерной программе. Это не в характере Трампа, и его советники не рассматривают развертывание всего этого вооружения как блеф. С Трампом может произойти все что угодно. Но все признаки указывают на то, что он спустит курок, если переговоры провалятся», — рассуждает израильский журналист Axios Барак Равид.

По его мнению, на данный момент достижение соглашения между США и Ираном представляется маловероятным.

По данным собеседников CBS News, из-за рисков иранских контратак в случае атаки США Пентагон временно выводит часть своего персонала с ближневосточных баз. Однако один из источников подчеркнул, что подобная передислокация сил — обычная мера предосторожности, которая не гарантирует неизбежность начала боевых действий.

Иран — не Венесуэла

Axios полагает, что США «гораздо ближе к крупной войне на Ближнем Востоке, чем думает большинство американцев».

Источники портала рисуют совсем иной сценарий, нежели недавнее «точечное» нападение США на Венесуэлу. По их словам, удар по Ирану, скорее всего, выльется в «многонедельную кампанию, которая будет больше похожа на полномасштабную войну». Другие собеседники Axios допускают, что это будет совместная операция Вашингтона и Иерусалима.

«Такая война оказала бы драматическое влияние на весь регион и имела бы серьезные последствия для оставшихся трех лет президентства Трампа», — пишет Axios.

При этом, как обращает внимание CNN, как минимум два важных календарных события могут повлиять на сроки потенциальной атаки США на Иран. Во-первых, по мнению некоторых европейских чиновников, американцы не ударят по иранской территории до завершения традиционно символизирующих глобальное единство Олимпийских игр 22 февраля.

Во-вторых, ситуация осложняется еще и тем, что 18 февраля начался Рамадан. Некоторые союзники Вашингтона на Ближнем Востоке, которые выступают против военных действий из-за риска дестабилизации региона, допускают, что удар по Исламской республике в священный для мусульман месяц будет ими расценен как неуважение со стороны США.