Из горящего жилого дома на Пресненском валу в Москве спасли 37 человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативную службу. По меньшей мере 12 человек пострадали, сообщил столичный департамент здравоохранения. Площадь пожара составила 300 кв. м, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар произошел в доме №5 по Пресненском Валу вечером во вторник, 10 февраля. По данным источника ТАСС в оперслужбах, огонь вспыхнул на последнем, восьмом этаже, однако затем по всей высоте стала гореть лестница подъезда. Как утверждает телеграм-канал «Осторожно, Москва», возгорание началось в комнате консьержа.

Около 19:25 мск МЧС сообщило, что открытое горение в восьмиэтажке ликвидировано. Итоговая площадь пожара составила 300 кв. м: 200 «квадратов» в подъезде и по 50 — на крыше и в квартирах, передает агентство «Москва». Выгорел весь подъезд, лифт с шахтой и две квартиры.

Почти вся кровля, у которой, по предварительно информации, деревянные перекрытия, была охвачена сильным задымлением. Сам дом кирпичный 1958 года постройки, уточняет ТАСС.

«Интенсивное горение происходит на лестнице подъезда с первого по последний этаж. Задымлены несколько квартир. Прибывшие пожарные приступили к массовому спасению жителей дома», — сказал собеседник агентства, по словам которого люди с трех последних этажей просили о помощи.

Во время пожара пострадали 12 человек, среди которых четыре ребенка, сообщил московский департамент здравоохранения. Один ребенок и один взрослый госпитализированы, медики на месте оказали помощь семерым взрослым и трем детям. Позже чи ло госпитализированных увеличилось до шести, передает агентство «Москва».

По данным ТАСС, также пострадал один пожарный. Телеграм-канал «112» утверждает, что во время ликвидации пожара на командира отделения упала глыба льда, у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом правой локтевой кости. Пострадавшего госпитализировали.

Жильцы выбежали на балконы, потому что выход в подъезд был заблокирован из-за дыма и огня, утверждает телеграм-канал Shot. Пожарные спасают жителей дома через окна, используя автолестницы. Внутри подъезда также идет поиск людей, которые могли быть заблокированы дымом внутри квартир. Идет эвакуация соседних с горящим подъездов.

В одной из квартир загоревшегося дома нашли пожилого инвалида. Мужчину госпитализировали, угрозы его жизни нет, сообщили в МЧС.

Shot пишет, что один человек упал из окна, пытаясь спастись от пожара. В МЧС позже назвали эту информацию ложной.

По данным «Осторожно, Москва», у горящего дома спасатели запустили беспилотник, чтобы с его помощью провести разведку и поиск оставшихся внутри здания людей.

На месте работают несколько бригад скорой и Центра экстренной медицинской помощи, сообщил столичный депздрав.

Госавтоинспекция перекрыла движение транспорта в обоих направлениях по Пресненскому Валу от Красной Пресни до Ходынской улицы, пишет «Коммерсантъ».