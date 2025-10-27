На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области столкнулись семь грузовых авто и одна легковушка, сообщает пресс-служба МЧС России. Предварительно, один человек погиб, еще один — получил травмы.

«Огнеборцы МЧС России потушили возгорание четырех грузовых автомобилей, в том числе автовоза с груженными машинами», — сказано в сообщении ведомства.

На месте аварии работают 19 спасателей и 8 единиц техники. Дорожное сообщение частично перекрыто. Для легковых авто и маршрутных транспортных средств организован объезд, отметили в МЧС.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщению о ДТП. Также устанавливаются причины аварии и данные о пострадавших.

Видео с моментом ДТП опубликовал телеграм-канал ДТП38RUS. На кадрах видно, как водитель фуры потерял управление, а грузовик начал крутиться на дороге.

18 января на этой же трассе столкнулись три грузовика. После столкновения фуры загорелись, также сообщалось о погибших.

За минувшую неделю на территории Иркутской области было зарегистрировано 51 ДТП, в которых семь человек погибли и 61 получили травмы различной степени тяжести.