Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный начал играть против президента Украины Владимира Зеленского. Поводом стало интервью Залужного агентству Associated Press, в котором он обвинил украинское руководство в провале контрнаступления 2023 года.

«Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м. <…> Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном», — написал Медведев в телеграм.

В интервью AP, опубликованном 18 февраля, Залужный заявил, что план летнего контрнаступления 2023 года разрабатывался совместно с НАТО. Задумка предполагала концентрацию сил для прорыва в Запорожской области, выхода к Азовскому морю и перекрытия сухопутного коридора в Крым.

Однако, по словам экс-главкома, Зеленский и другие официальные лица не выделили на операцию необходимые ресурсы. В результате войска оказались разбросаны на большой территории, что лишило их ударной мощи. Два западных чиновника подтвердили AP, что реальное контрнаступление отличалось от первоначального плана.

Залужный также раскритиковал военную стратегию Украины, основанную на нереалистичных оценках численности войск и медленном внедрении технологий.

Конфликт между Зеленским и Залужным нарастал с осени 2023 года. В ноябре Залужный заявил о тупике в конфликте и необходимости технологического прорыва — эти заявления вызвали недовольство в офисе президента.

Сам Зеленский позже признал, что результаты контрнаступления оказались ниже ожидаемых, сославшись на нехватку личного состава и западных поставок.

В феврале 2024 года Зеленский уволил Залужного, назначив вместо него Александра Сырского. По данным украинских СМИ, отставке предшествовали социологические опросы, показавшие рост популярности генерала, опережавший рейтинг президента. Залужный получил должность посла Украины в Великобритании.