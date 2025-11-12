После ухода Деяна Станковича из «Спартака», команду, вероятно, вновь возглавит иностранный тренер. Такое предположение в разговоре с NEWS.ru высказал бывший президент клуба, бизнесмен Андрей Червиченко.

По его словам, руководство «красно-белых» «маниакально» доверяет иностранцам.

«Если быть откровенным, я даже не могу сказать, кого бы я сейчас рассматривал из российских тренеров на пост главного в ”Спартаке”. На мой взгляд, такого нет. Я имею ввиду, кто сейчас взял бы команду и потащил наверх», — отметил Червиченко.

Накануне, 11 ноября, пресс-служба «Спартака» сообщила, что Станкович, возглавлявший клуб с 1 июля 2024 года, покинет команду по взаимному согласию сторон. Причиной ухода стало низкое положение «Спартака» в турнирной таблице РПЛ — шестая строчка с отставанием в восемь очков от первого места по результатам 15 матчей.

Тем не менее, клуб поблагодарил сербского специалиста за проделанную работу. Станкович в свою очередь подчеркнул, что гордится работой в «Спартаке» от «первой до последней секунды», назвав «красно-белых» главной командой России.

Клуб уже назначил исполняющего обязанности тренера на ближайшие матчи — им стал 47-летний Вадим Романов, входящий с 2024 года в тренерский штаб команды.

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Семин заявил, что увольнение Станковича не стало неожиданностью.

«Оценка его работы на сегодняшний день, конечно, не соответствует ожиданиям — команда занимает не те места, и уровень игры не тот, на который надеялись болельщики и руководство», — приводит его слова «РБК Спорт»

В тот же день о готовности вернуться на пост главного тренера «Спартака» рассказал Рауль Рианчо. По словам испанского специалиста, возглавлявшего клуб в 2018 году, он открыт для предложений, а в России его «всегда любили и уважали».

Спустя несколько часов аналогичное заявление сделал и Массимо Каррера, вместе с которым команда выиграла Чемпионат России в 2017 году.