Издания одного из самых популярных романов американского писателя Стивена Кинга — «Оно» (It) — изымают из продажи на российских маркетплейсах и в книжных магазинах, передает ТАСС. Пресс-служба Wildberries и Russ пояснила агентству, что изъятие может быть связано с запретом этой книги в России или нарушениями правил торговой площадки.

По данным российских СМИ, «Оно» в русскоязычной версии уже практически нельзя найти ни на Wildberries, ни на Ozon, хотя оригинал на английском языке по-прежнему продается. Проблемы у желающих приобрести этот роман возникли также в Новосибирске: там его «в один день по предписанию» убрали с полок всех городских книжных магазинов.

ТАСС утверждает, что «Оно» в переводе на русский язык убрали не только с маркетплейсов, но и с сайтов популярных онлайн-магазинов книг, продающих печатные версии с доставкой. В Wildberries по поводу изъятия романа из продажи заявили, что следуют требованиям российского законодательства в отношении торговли запрещенной продукцией и собственным правилам.

Новосибирские СМИ пишут, что это произведение Кинга изъяли из продажи в соответствии с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. «Начальник сказал, что есть распоряжение убрать роман Кинга, продаваться он не будет. Это не решение какого-то одного издательства, а именно общее решение по конкретному произведению, — пояснил региональному изданию Infopro54 работник одного из книжных магазинов Новосибирска.

В феврале 2024 года российские СМИ опубликовали «черный список» из 252 книг, которые могут изъять из продажи в России в связи с признанием ЛГБТ* экстремистской организацией и запретом этого движения. Тогда Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и являвшийся депутатом Госдумы Александр Хинштейн поясняли, что этот документ был составлен в 2022 году еще до принятия закона об ЛГБТ*-пропаганде и является «рабочим».

Роман Стивена Кинга «Оно» был издан в 1986 году в США и неоднократно экранизирован. Недавно по его мотивам вышел сериал-приквел «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (It: Welcome to Derry).

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.