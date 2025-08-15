Россия объявила в международный розыск куратора убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Организатор убийства генерала Игоря Кириллова на момент совершения преступления находился в Дубае. Личность его установлена, он объявлен в международный розыск», — сказал собеседник агентства.

Фигурантами по делу об убийстве Кириллова и Поликарпова проходят Батухан Точиев, Ахмаджон Курбанов и Рамазан Падиев.

По версии следствия, организатор убийства военных обратился к Точиеву с просьбой найти Курбонову жилье (в СК ранее уточняли, что речь шла о комнате в хостеле в Московской области). Точиев выполнил просьбу, получил деньги и отправил Падиева — своего двоюродного брата — передать Курбонову ключи.

Имя куратора убийц Кириллова и Поликарпова не называется. По данным ТАСС, это выходец из Средней Азии, который в 2022 году, когда отбывал наказание в колонии общего режима срок за грабеж, познакомился там с Точиевым. После выхода на свободу оба поддерживали общение.

В декабре 2024 года Кириллов и Поликарпов погибли в результате взрыва, когда вышли из подъезда жилого дома. По версии правоохранителей, Курбонов «дистанционно запустил взрывное устройство, мощность которого составляла примерно 500 г в тротиловом эквиваленте». Бомба была установлена на самокате.

Курбонов был задержан по пути в хостел. По информации ФСБ, мужчина был завербован спецслужбами Украины, а за убийство военных ему пообещали 100 тыс. долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

После гибели Кириллова и его помощника СКР возбудил уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Кроме того, были задержаны Точиев и Падиев. Все трое вину не признали.

После убийства начальника войск РХБЗ министр обороны Андрей Белоусов передал Светлане Кирилловой «Золотую Звезду» Героя России, которую Кириллову присвоили посмертно присвоили за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.