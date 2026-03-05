Данные о наступлении иракских курдов на Иран не соответствуют действительности, заявил замглавы офиса премьера Иракского Курдистана Азиз Ахмад в соцсети X.

«Ни один иракский курд не пересек границу. Это явная ложь», — написал Ахмад.

Журналист Axios Барак Равид, который ранее сообщил о наступлении, написал в X, что высокопоставленный представитель одной из иранско-курдских фракций сказал ему, что наземное наступление не начиналось.

До этого Associated Press со ссылкой на курдских чиновников передавало, что базирующиеся на севере Ирака курдские группы готовятся к операции в Тегеране. Представитель Партии свободы Курдистана (PJAK) заявил изданию, что часть их сил якобы переместилась в районы рядом с иранской границей и находится в режиме ожидания.

О начале наступления сообщал и телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США.