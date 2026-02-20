Оптовая стоимость куриных яиц в России резко выросла на фоне сезонного спроса, связанного с Масленицей и приближающейся Пасхой. По данным eggpack.ru, к 15 февраля десяток яиц категории С1 оптом в Москве стоил 110 рублей, подорожав на 83,3% за месяц и почти на 90% за год, пишет «Коммерсантъ».

Эту информацию изданию подтвердили в одной из крупных птицефабрик и в торговой сети, отметив рост отпускных цен производителей на 80—100%.

Розничные цены, по данным Росстата, также демонстрируют повышение, хотя и не столь стремительное. К 16 февраля средняя стоимость десятка яиц в магазинах составила 98,8 рубля, увеличившись на 5,7% за месяц и на 20,2% за полгода.

При этом в Минсельхозе ситуацию называют стабильной, приводя собственные данные о более низких ценах производителей.

Эксперты объясняют текущую динамику особенностями рынка: яйца — товар с коротким сроком хранения, поэтому любой дисбаланс спроса и предложения быстро отражается на ценах. Производители не могут отложить продажи, а сезонные факторы, такие как рост потребления перед праздниками, играют ключевую роль.

Дополнительное влияние оказывают эпизоотическая ситуация (например, вспышка птичьего гриппа на фабрике «Волжанин») и колебания экспортных поставок.

Важной причиной нынешнего подорожания называют и восстановление рынка после кризиса перепроизводства в 2025 году, когда цены падали ниже себестоимости. Тогда производители, столкнувшись с падением рентабельности, начали корректировать поголовье.

В 2025 году рентабельность производства яиц резко снизилась — до 5,5% против 38% годом ранее. Сейчас отрасль стремится компенсировать потери, что также толкает цены вверх.

Ретейлеры пока сдерживают рост розничных цен, опасаясь потерять покупателей и привлечь внимание ФАС. Источники сообщают, что сети закупают яйца в среднем вдвое дороже, чем продают. Яйцо стало важным «трафикообразующим» товаром, поэтому магазины стараются сохранять на него привлекательные цены. Участники рынка даже обсуждают возможность введения ценовых коридоров для стабилизации ситуации.

Прогнозы экспертов осторожны. Весной яйца традиционно дешевеют, однако вернуться к минимумам прошлого лета им вряд ли удастся. Рост оптовых цен продолжится до тех пор, пока производители не восстановят маржинальность и не начнут снова наращивать поголовье, на что потребуется несколько месяцев.

Напомним, ранее в России резко подорожали огурцы. В Госдуме допустили, что причиной взлета розничных цен на этот овощ мог стать картельный сговор. ФАС запросила в крупных торговых сетях информацию о ценообразовании и намерена провести проверку обоснованности повышения стоимости огурцов с ноября 2025 года по середину февраля 2026 года.