В Санкт-Петербурге задержали курсантов Военной академии связи им. Буденного после того, как они выстрелили несколько раз из пистолета ТТ, высунувшись из окна арендованной машины. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Форпост».

По данным изданий, инцидент произошел вечером 2 ноября на пересечении улиц Салова и Бухарестской.

«С водительской стороны арендованного “Москвича” высунулась рука с пистолетом, после чего раздались несколько выстрелов. Автомобиль уехал в сторону Софийской улицы», — пишет «Фонтанка».

Машину нашли в Мурино спустя час после произошедшего, водителя в ней уже не было, отмечается в статье. За рулем, уточняет издание, находился 21-летний курсант Военной академии связи имени Буденного, вместе с ним ехал его 22-летний сокурсник.

РБК пишет, что было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения — п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса. Курсантов задержали на двое суток и сообщили о произошедшем в военную прокуратуру, пистолет, который оказался охолощенным, был изъят.

В марте 2023 года «Фонтанка» писала, что на территории базы Военной академии связи им. Буденного в Сертолово под Санкт-Петербургом нашли тела трех курсантов, военное следствие устанавливает. Среди погибших были уроженцы Нальчика и Владивостока, уточняло издание.

Как отмечается в статье, молодые люди вернулись из увольнения в казарму, а наутро им стало плохо и они скончались, несмотря на помощь прибывших медиков.