Воздушное пространство Латвии у восточной границы с Россией и Беларусью будет закрыто с вечера 11 сентября, сообщил министр обороны Андрис Спрудс. Его слова передает гостелерадио LSM.

Ограничения начнут действовать 11 сентября в 18:00 и продлятся минимум неделю — до 18 сентября. Небо Латвии закроют до высоты 6 тыс. метров в 50-километровой зоне от границы.

«Все, что выше, не затрагивается. Если кто-то поднимется выше, полеты разрешаются. Угрозу представляют беспилотные системы, работающие на более низких высотах», — пояснил командующий Национальными вооруженными силами (НБС) Латвии Каспар Пудан.

Меры приняли в связи с тем, что накануне беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Спрудс подчеркнул, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии нет, но «необходимы превентивные меры». Кроме того, по словам министра, закрытие воздушного пространства:

облегчит выявление несанкционированных летающих объектов;

даст возможность протестировать системы акустического наблюдения за воздушным пространством, моделирования действий беспилотников и противодействия им;

позволит обучить дополнительные мобильные боевые подразделения.

«Российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО — это тревожный сигнал, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить эскалацию атак беспилотников», — заключил Спрудс.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня добавила, что «польское событие потрясло» местные власти, в связи с чем было принято решение о временном закрытии воздушного пространства в приграничной зоне. Премьер заверила, что этот шаг необходим для «обеспечения национальной безопасности».

Закрытие сухопутной границы

Сейм Латвии передал на рассмотрение комиссии по национальной безопасности проект решения о полном закрытии границы Латвии с Беларусью и Россией на время проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября.

За передачу проекта на рассмотрение проголосовали 70 депутатов, 13 — выступили против, один — воздержался, передает Delfi. Мнения парламентариев насчет такой инициативы разделились. В частности, депутат от Нацобъединения Янис Домбрава настаивал на том, что решение по закрытию сухопутной границы с Беларусью и Россией должно быть принято уже 11 сентября, а представитель партии «Латвия на первом месте» Эдмундс Зивтиньш назвал проект «чистой провокацией и расколом». Парламентарий напомнил, что беспилотники летают по воздуху, а не по земле.

Командующий НБС Каспар Пудан подтвердил, что на суше вероятность «неожиданных провокаций» намного ниже, чем в небе, поскольку речь идет о разной динамике и скоростях. Вместе с тем он отметил, что приграничные пункты Латвии готовы к закрытию в течение нескольких часов, «если такое решение будет принято».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что проведение в Беларуси учений «Запад-2025» плановое. Мероприятия не нацелены против других стран, заверил пресс-секретарь президента России.