Польша с полуночи 11 сентября полностью закрывает государственную границу с Беларусью. Как заявил премьер-министр страны Дональд Туск, это решение принято в связи с предстоящими российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025», пишет Wydarzenia.

«Как вы знаете, на территории Беларуси в непосредственной близости от польской границы, начинаются весьма агрессивные — с точки зрения военной доктрины — российско-белорусские учения. По соображениям государственной безопасности мы закроем границу с Белоруссией, включая железнодорожные переходы», — сказал он.

В минувшую пятницу, 5 сентября, Туск пригрозил Минску «особыми мерами» из-за готовящихся совместных маневров России и Беларуси. Он пояснил, что считает учения «Запад-2025» тренировкой нападения на Польшу.

«Мы с нашими союзниками готовимся отреагировать на агрессивные маневры, которые скоро Россия и Беларусь будут проводить возле нашей границы <…> НАТО также будет отвечать маневрами на нашей территории», — сказал Туск.

При этом политик воздержался от конкретики по поводу «особых мер», пообещав, «больше рассказать на следующей неделе».

Что известно об учениях «Запад-2025»

Совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября. Согласно официальной информации, их целью является проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства и отработке готовности к отражению потенциальной агрессии.

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил о корректировке планов проведения учений: было принято решение снизить их параметры и перенести основные маневры вглубь территории страны от западных границ.

Позже эту информацию детализировал помощник министра обороны Валерий Ревенко, указав, что измененный план предусматривает сокращение численности участников почти в два раза по сравнению с первоначальными расчетами.

В начале 2025 года Валерий Ревенко уже заявлял, что планируемая численность личного состава для учений «Запад-2025» превышает 13 тысяч человек. Такой масштаб относит учения к категории наблюдаемых в соответствии с Венским документом о мерах доверия и безопасности. На тот момент Беларусь уже уведомила все страны-участницы документа о предстоящих маневрах и их планируемом масштабе.

Задержание польского шпиона

На прошлой неделе в Беларуси по подозрению в шпионаже задержали гражданина Польши. По данным правоохранителей, мужчина по имени Гжегош Гавел 1998 года рождения собирал сведения о предстоящих учениях «Запад-2025».

Согласно официальной информации, задержание осуществили сотрудники белорусской контрразведки. Гражданин Польши, как сообщается, был взят с поличным при получении секретных материалов. В ходе личного досмотра у него изъяли восьмистраничную ксерокопию документации с грифом «секретно», относящейся к планированию учений «Запад-2025».

По данным гостелеканала «Беларусь 1», задержанный полностью признал свою вину и дал показания, подтвердив, что действовал в городе Лепель по заданию, в рамках которого фиксировал перемещения военной техники и дислокацию частей.